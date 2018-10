La provincia propone planes de pago a deudores del Inmobiliario y premiar a los cumplidores

El ministro de Economía, Gonzalo Saglione presentará un proyecto de ley que propone un plan de pago deuda del Impuesto Inmobiliario tanto Urbano como Rural, donde se otorga a los municipios y comunas la posibilidad de gestionar el cobro de deudas vencidas al 31 de diciembre de 2017, correspondiente a los inmuebles situados en sus respectivas localidades.

Además, se incrementa el porcentaje de coparticipación a favor de municipios y comunas para el cobro de esta deuda. Actualmente un 50 por ciento se coparticipa y el otro 50 queda a favor del gobierno provincial, y con este proyecto de ley, el 60 por ciento será para los municipios y comunas, y el 40 para el Estado santafesino.

En diálogo con La Capital, Saglione, explicó que "se trata de un proyecto de ley que se presentará en los próximos días y que deberá ser tratado en la Legislatura y que apunta varios objetivos referidos al cobro de las deudas por impuesto inmobiliario y rural".

Asimismo, señaló: "Básicamente el proyecto apunta a varios objetivos, por un lado, permitirles a municipios y comunas que gestionen a su cargo la cobranza de la deuda por Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural vencidos al 31 de diciembre de 2017. Según la información que manejamos, esa deuda asciende hoy a 3.600 millones de pesos".



Saglione explicó que, como beneficio a favor de los municipios se le está dando "una modificación de los porcentajes de coparticipación, que actualmente por la ley vigente es del 50 por ciento para la provincia y 50 por ciento para ellos", y agregó: "Para esta deuda en particular proponemos que sea 60 para los municipios y 40 por ciento para la provincia".

También desmenuzó los beneficios que tendrán los contribuyentes que accedan al pago de la deuda: "Esto no significa una moratoria, pero sí un descuento del 10 por ciento de los intereses para quienes opten por pagar la deuda de contado, además de planes de pago de contado con intereses más accesibles que los que ofrece el mercado financiero".

En ese sentido, indicó que quienes no estén alcanzados por el beneficio anterior, pero estén al día al 31 de diciembre de 2018, se les aplicará un descuento del 6 por ciento en el monto del Impuesto Inmobiliario que deban pagar en 2019.

"El dato adicional -amplió el funcionario provincial- es el premio a los contribuyentes ejemplares o cumplidores que es que quienes no hayan acumulado deuda con el inmobiliario entre los períodos 2015 y 2017, a quienes se le descontará un 10 por ciento del total de su pago durante el ejercicio 2019".

Saglione aclaró que "este 10 por ciento debe sumarse, es adicional, al cinco por ciento por pago de contado al principio de año o por adherirse al sistema de débito automático"