"La Voz Argentina" - Diego Marquez de Venado Tuerto representara el Sur Santafesino

Diego Marquez de Venado Tuerto representara el Sur Santafesino en el programa de TELEFE "La Voz Argentina", en comunicación con José Juarez para Canavese Hnos comenta su experiencia en el certamen y dijo: " Junto a otros jóvenes de la localidad de Venado Tuerto fuimos a Canal 5 de Rosario que convoco para un primer casting. Los castings se daban en simultaneo en diferentes puntos del país, en Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Corrientes.

Particularmente concurrí el segundo día de audición y pasamos por una etapa de filtros, dejamos los datos y quedaron en llamar. Paso mucho tiempo y no tenia ninguna respuesta. Finalmente me dieron la sorpresa, mi esposa fue la primera en estar al tanto y organizaron todo en conjunto con TELEFE, y formó parte Marley de los festejos que viajo a la ciudad, pero por cuestiones del canal no tenía permitido compartir ni hacer publico este acontecimiento.

Tuve que viajar cuatro veces a Buenos Aires, y la verdad que, tanto de la Producción como de Marley, el trato que recibo es excelente. En octubre es el casting a ciegas que es cuando el jurado elige su grupo de trabajo.

La producción selecciono una de las canciones de las que cante a capella en la audición de Rosario y es “O tu o ninguna” de Luis Miguel, seguramente esta semana me avisan que día voy a estar y lo voy a publicar en las redes sociales.

El premio que se lleva el ganador es la grabación de un disco con Universal Music y un premio en efectivo." Agradece la comunicación y promete una proxima entrevista a corto plazo.