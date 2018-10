Cuadernos K: liberan al ex secretario de Cristina y es aceptado como arrepentido

El juez federal Claudio Bonadio ordenó esta tarde la excarcelación de Fabián Gutiérrez, ex secretario de la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de aceptarlo como imputado “arrepentido” en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en la obra pública.



Así lo confirmaron fuentes judiciales a NA, luego de que Gutiérrez fuera detenido el pasado miércoles en Santa Cruz, acusado de participar en la cadena de recaudación ilegal de dinero. Bonadio homologó el acuerdo que el viernes último el ex secretario firmó junto al fiscal de la causa, Carlos Stornelli, para sumarse a la lista de "arrepentidos" que tiene la causa.

En su extensa indagatoria ante el fiscal Carlos Stornelli, el ex secretario K admitió haber visto a Daniel Muñoz trasladar bolsos con dinero, también habló de Máximo Kirchner y de La Cámpora, y del “cerco” que fueron para “Cristina después que falleció Néstor Kirchner”.

Gutiérrez fue un hombre de extrema confianza del ex matrimonio presidencial Kirchner. Participó de reuniones, viajes, asados y situaciones políticas que rodearon a los ex mandatarios en sus 12 años de gestión al frente de la Argentina.



Así como llegó en mayo de 2003 a la Casa Rosada proveniente de Santa Cruz, estuvo el 9 de diciembre de 2015 en el último acto oficial que encabezó Cristina Kirchner como presidenta de la Nación. Fabián Gutiérrez dejó su cargo de secretario privado en 2010, pero no cortó la relación con la ex familia presidencial. Con el pasar del tiempo, el ex colaborador amasó una gran fortuna, que ahora está bajo sospecha por supuesto lavado de activos, tal como investiga el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Su nombre apareció en la causa durante la confesión del ex funcionario K, José López, quien contó supuestos detalles sobre cómo funcionaba la estructura de recaudación de fondos ilegales. Al referirse a la escena del 14 de junio de 2016, cuando fue detenido en el Convento de General Rodríguez con bolsos con U$S 9 millones, y en otra contradicción con declaraciones anteriores, el ex secretario de Obras Públicas involucró a Fabián Gutiérrez.



El ex segundo de Julio De Vido en Planificación durante el kirchnerismo, trazó una línea directa entre la entrega del dinero y Gutiérrez, sumado al conocimiento de dichos fondos por parte de Cristina Kirchner. Para la defensa del ex secretario privado, “López miente, modificó tres veces su declaración” y por ello buscan explicar la situación ante Bonadio.