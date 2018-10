Tras la salida de Schmid, otros gremios abandonan la CGT

Durante las últimas horas del domingo, Juan Carlos Schmidanunció que dejaba su lugar como uno de los triunviros que lideraban la CGT. Sin embargo, el líder de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT) no se irá solo, ya que el Sindicato Único de los Trabajadores de Peaje (Sutpa), que lideraba Facundo Moyano, y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que encabeza Juan Pablo Brey, informaron que ya no serán parte de la central obrera. En tanto, otros destacaron que estarían evaluando su salida.



Según confirmó el aún líder de la CGT, Héctor Daer, la renuncia de Schmid se produjo de manera imprevista y aclaró que "las razones (del alejamiento) las tiene que comunicar él", aunque fuentes cercanas al extriunviro evitaron confirmar o negar el paso al costado del dirigente sindical, aunque desde hace tiempo no se sentía cómodo con el rumbo de la central obrera.



Lo cierto es que el titular del gremio de la Sanidad afirmó que la decisión de Schmid venía madurando hace semanas, pero recién tomó estado público este domingo, luego del paro general del pasado martes 25, que para buena parte del arco sindical llegó tarde teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis cambiaria en el mundo del trabajo.

Sin embargo, el líder de la CATT no se irá solo, ya que los gremios de Peajes, con Facundo Moyano; y Aeronavegantes, con Brey, también anunciaron su alejamiento. En tanto, los sindicatos de Canillitas, con Omar Plaini; Judiciales, con Julio Piumato; y de empleados de la AFIP, con Guillermo Imbrogno, se sumarían a los "abandonos" gremiales.



"Aeronavegantes se va a ir de la CGT. De hecho, ya habíamos dejado de asistir. Mañana me reúno con Hugo Moyano para definir una estrategia a futuro", afirmó Brey en declaraciones a La Nación, al referirse a un posible acercamiento al nuevo espacio sindical moyanista denominado Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), que encabezan, además del líder de Camioneros, su hijo, Pablo Moyano, el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA.

En tanto, Facundo Moyano, a pesar de que que ya no es el líder del Sindicato Único de los Trabajadores de Peaje (Sutpa), confirmó que el secretario general Sergio Sánchez no asistirá a más encuentros del consejo directivo de la CGT y que abandonarán la central obrera, siendo que ya se encuentran participando del Fresimona.

De esta manera, tras el intento fallido de una renovación de la cúpula que, tras la salida de Schmid, queda en manos de Héctor Daer y Carlos Acuña, los cuales estiman finalizar su mandato en 2020; la presión por un cambio de autoridades de la CGT y la convocatoria a un congreso para elegir nuevas autoridades estaría creciendo.

"No tengo una opinión de cómo va a seguir la CGT luego de la salida de Schmid, me enteré ayer a la noche. Me duele su renuncia, pero yo no lo veía bien, incluso de salud", admitió Acuña en declaraciones a El Destape Radio, al evidencia el notable desconcierto que viven en la central obrera tras la salida del líder de la CATT.