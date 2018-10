Ataque a la maestra de Moreno: "Las pruebas no coinciden con el relato de la víctima"

El procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó este lunes que en el caso de la maestra de un centro educativo complementario de Moreno que fue tajeada en el abdomen, "las pruebas que los fiscales recabaron no coinciden con el relato de los hechos que hizo la víctima", y reveló que una hipótesis bajo investigación se refiere a violencia de género.



No obstante, aclaró que los fiscales "por el momento" no tienen entre las hipótesis el "falso testimonio" de la mujer, a pesar de presuntas inconsistencias en su relato. En declaraciones a la Radio 990, Conte Grand sostuvo que "por ahora la señora (Corina De Bonis) sigue siendo víctima de un delito y los hechos son considerados como ciertos".



Sin embargo, advirtió que hay dos hipótesis de la investigación: "Una es la que sustenta la víctima y otra posibilidad en la que se le da sustento a especialistas en violencia de género". El 12 de septiembre, la docente del Centro Educativo Complementario 801 de Moreno denunció haber sido secuestrada a la salida del lugar por tres hombres que la ingresaron a un auto bordó y la tajearon en el abdomen con la leyenda: "Olla no", en alusión a las ollas populares que comenzaron a realizar por la falta de clases en el distrito.



Esa medida determinada por los docentes se cumple en el distrito desde el 2 de agosto, cuando se produjo la trágica explosión por un escape de gas en la Escuela 49, donde murieron la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez. Conte Grand, al recordar las inconsistencias encontradas en el relato de De Bonis señaló que la mujer sostuvo que fue introducida en un auto color bordó de modelo antiguo, el cual no pudo ser identificado ni ubicado por medio de las cámaras de seguridad: "Uno tenía sólo dos puertas, y otros dos eran de vecinos que no tuvieron que ver con el episodio", explicó.



Además, señaló que se encontraron imágenes de la docente caminando en el trecho anterior y en el posterior al lugar en el que dijo haber sido secuestrada, "en un lapso de tiempo que no se condice con un secuestro". Otro de los puntos que se investiga es el de una presunta llamada intimidatoria del 23 de agosto en la escuela.



Conte Grand dijo que solamente se constató la comunicación de la madre de un alumno, con un tema que "no tenía ninguna relación con una amenaza" según el testimonio de la mujer. "La llamada duró un minuto y por lo general las intimidatorias tienen una duración mucho menor", explicó.