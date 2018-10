"Mis diferencias con Hebe de Bonafini son totales", aseveró Estela de Carlotto al evidenciar su distancia con la titular de Madres de Plaza de Mayo y agregó: "Yo no acostumbro a tener sus conductas". Por otro lado, la presidenta de Abuelas criticó la gestión que encabeza Mauricio Macri y aseveró: "Tiene un proyecto criminal, la gente se muere de hambre".



El enfrentamiento que mantienen ambas ya es ampliamente conocido, ya que en varias oportunidades buscaron diferenciarse. "Mis diferencias con Hebe de Bonafini son totales", afirmó Carlotto durante su presencia en el programa que conduce Mauro Viale y agregó: "Yo no acostumbro a tener sus conductas"

"No nos hablamos".



El último enfrentamiento que protagonizaron esta mujeres fue luego de que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo inauguró el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, en la comisaría 5 de La Plata, junto a María Eugenia Vidal. En ese momento, la presidenta de Madres afirmó: "No podemos inaugurar centros de derechos humanos con esta gente que mata a los pibes por la espalda" y, sentenció: "A las madres nos duele en el corazón que ellas se junten con este gente que matan por la espalda. Después se enarbolan con el pañuelo que no utilizan y que no quieren".

La respuesta no se hizo esperar y Carlotto aseguró: "No tengo relación con Hebe de Bonafini. No comparto, la respeto y la entiendo. No comparto la forma, la manera", y destacó: "No uso malas palabras ni hago gestos obscenos para hablar con quien sea". Incluso, acusó: "Ella (por Hebe de Bonafini) no quería que buscáramos los nietos, porque decía que ya estaban contaminados y no tenían salvación".



Por otro lado, la titular de Abuelas recordó el secuestro de su hija Laura y relató: "No sé cómo fue el secuestro", aunque advirtió: "Me fui reuniendo a lo largo de los años con gente liberada que pasó momento con ella. Estaba secuestrada en La Plata, Olmos... el galpón de Radio Provincia, estaba abandonado. Fue todo clandestino".

"Sigo sufriendo por mi hija", admitió la referente en Derechos Humanos y advirtió: "Laura era de montoneros". En tanto, al repasar los momentos que vivió luego de la desaparición de su hija y su nieto Guido, que recuperó tras más de 35 años, explicó: "Me enojé con Dios" y, notablemente conmocionada, señaló: "Lloré mucho a solas".

Para finalizar, al ser consultada por la gestión que encabeza Mauricio Macri, la titular de Abuelas afirmó: "Tiene un proyecto y lo está cumpliendo, no es que se equivoca", ya que aseguró que "es parte de un proyecto criminal, la gente se muere de hambre". Incluso, resaltó que "cada vez hay más droga, delitos, pobreza".