Autopista 33 se convertiría en autovía 33

Como resultado de la reunión mantenida el viernes en la ciudad de Rosario con gente del Ministerio de Obras Pùblicas de la Provincia y la empresa Hellport, adjudicataria de las obras de la Autopista RN33 tramo AO12- camino San Eduardo, las novedades son las siguientes:

• No se construirá una “autopista” sino una autovía, entre otros aspectos técnicos la diferencia es que los cruces son a nivel .

• Contrario a las expectativas de las autoridades venadenses, el obrador de Hellport se instalará en la ciudad de Perez.

• No se colocarán cabinas de peaje en la Autovìa, se usará sistema inteligente que cargará el costo en la patente.

• La empresa aún no tramitó ante Hidráulica de la provincia los permisos que necesita para empezar los trabajos de nivelación

• El plazo de obra será aproximadamente de 15 años.

• La empresa que tiene a su cargo el tramo Rufino San Eduardo, está a la espera de que se depositen los fondos para iniciar la obra.

• Los trabajos de construcción de la Autovía 33 se inician en AO12 y hacia Rufino.

