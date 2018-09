Rosenkrantz asumirá la presidencia de la Corte en medio de tensiones con los judiciales

Este lunes 1º de octubre asumirá como presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, quien inciará su mandato en medio de un clima de tensión con los empleados judiciales. Por otro lado, el tratamiento de las causas que están a consideración del máximo tribunal está trabado. En la última reunión de acuerdos del pasado jueves solamente se trató la efectivización de los empleados de la Corte contratados, unos 80 trabajadores.

Con el gremio se había acordado efectivizar a todos aquellos que tengan un contrato con al menos cuatro años de antigüedad. Esa resolución tenía la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton. Otro de los ministros, Horacio Rosatti, había anticipado que firmaría pero finalmente no lo hizo. Según pudo saber Infobae, el nuevo presidente del tribunal, Rosenkrantz, se oponía a esta decisión y sólo aceptaría efectivizar a los empleados que se vienen desempeñando desde hace más de cuatro años si previamente se les tomaba un examen. La evaluación tendría como objetivo determinar si están en condiciones de trabajar en la Corte empleados que ya vienen desempeñando tareas desde hace varios años. No se sabe sobre qué van a hacer los exámenes, qué se va a evaluar ni quién o quiénes serían los encargados de tomar las pruebas.

La acordada para efectivizar a los empleados contratados que ya contaba con la firma de tres de los integrantes de la Corte estuvo a punto de caerse. La jueza Elena Highton tenía previsto un viaje a Ushuaia el jueves por la tarde. De acuerdo con fuentes consultadas por Infobae, mientras estaba yendo a Aeroparque, la magistrada habría hecho un llamado a la Corte para que se retire su firma de la resolución que efectivizaba a los empleados contratados. Al enterarse de esta información, el titular del sindicato de empleados judiciales, Julio Piumato, manifestó su preocupación a través de su cuenta de Twitter. "#AlertaEnCorte Versiones q circulan x el PalacioDeJusticia y el @CPACF afirman q desde el Gob Nacional están presionando a la Dra Highton dNolasco q retire su firma dlaAcordada q efectiviza a80 contratados de Corte con 4años de antigüedad ! Sería escándalosoExigimos se publiqe ya", twiteó el titular del sindicato. El pasado viernes los empleados de la Corte se reunieron en asamblea en el hall del Palacio de Tribunales y decidieron mantenerse en estado de movilización hasta que se publique la acordada.

Estos contratos vencen el 30 de noviembre y desde el sector de Rosenkrantz ya se habría anticipado que no se renovarían. Esta información generó gran incertidumbre entre los trabajadores de la Corte Suprema. Piumato solicitó una reunión con el futuro presidente Rosenkrantz pero hasta el momento no ha habido respuesta por parte del magistrado.



Por otro lado, hay temor de que, así como hizo en el Consejo de la Magistratura, el Gobierno nacional quiera digitar o meter mano en la administración de la Corte.

Lorenzetti dejará la presidencia del Máximo Tribunal con más de 26 mil millones de reservas, constituyendo la institución con mayor solidez económica y financiera del país. "El Gobierno está a la búsqueda de las cajas que puedan", advierten desde el sindicato y agregan "que el Gobierno va a hacer lo imposible para meter mano en los fondos de la Corte"

Causas a tratar paralizadas, tensión con el gremio e incertidumbre entre los empleados por su futuro marcan el comienzo de la era Rosenkrantz al frente de la Corte Suprema de Justicia.