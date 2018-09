El dólar sin freno: saltó 3,5% y cerró cerca de $ 42 en nivel récord previo al debut de las bandas de flotación

En la jornada previa al debut del nuevo sistema de bandas de flotación, el mercado cambiario se recalentó y el dólar aceleró su tendencia alcista hasta terminar muy cerca de los $ 42 y alcanzar un nuevo récord histórico nominal en bancos y casas de cambio, según el promedio de ámbito.com.

Con un sesgo comprador durante todo el día, el billete trepó este viernes un 3,5% o $ 1,41, a $ 41,94 un precio inédito al cierre, después de superar los $ 42 durante una jornada, en la que el BCRA volvió a intervenir en los futuros del dólares. De hecho en algunos bancos, llamativamente como el Nación (suele tener los precios más bajos del mercado), la cotización finalizó por encima de los $ 42 ($ 42,10).

"Hubo una oleada de compras de dólares contado para coberturas, ya que al exterior hay que girar divisas, tanto para pagos de dividendos, regalías e importaciones y/o atesoramiento", explicaron en el mercado.

Para el economista Gustavo Ber, "la nueva política cambiaria de bandas de flotación aún despierta un sesgo alcista por parte de los operadores, que parecen encaminados a testear el techo de $ 44 a fin de que el organismo deba demostrar la eficacia de las subastas diarias".

Así, tras nuevo acuerdo sellado entre el Gobierno y el FMI, la moneda escaló en dos días un 6,3% ($ 2,50), mientras que durante septiembre acumuló un avance del 10% (desde los $ 38), y en el año el salto ya supera el 121% (desde los $ 18,95 a fines de 2017).

Por su parte, en la plaza mayorista, la divisa se disparó un 3,9% ($ 1,55) a $ 41,25, tocando un máximo de $ 41,50 en la sesión. Fue en ese nivel, donde apareció el BCRA con una nueva intervención en los mercados de futuros, lo que hizo moderar parcialmente el avance en el mercado de contado, cuyo monto operado ascendió 17% au$s 429 millones. Según hombres del mercado, el Banco Nación había vendido u$s 50 millones de contado.

El mínimo del día se anotó en el arranque cuando se operó en $ 40,50. Pero las órdenes de compra destinadas a atender obligaciones con el exterior y a cerrar posiciones que vencieron este viernes (final de mes) fueron presionando sobre la cotización del dólar.

"Las operaciones de venta de futuros efectuadas por el Banco Central lograron descomprimir parcialmente la tendencia compradora pero sin lograr una baja significativa de la cotización que con algunos lapsos, estuvo siempre por encima de los $ 41", señaló un operador.

Mientras la demanda volvió a mostrarse sólida, los ingresos de exportadores siguen siendo reducidos, a la espera de la implementación del nuevo esquema de flotación entre bandas ($ 34 - $ 44) el día lunes.

A partir de la semana próxima, ya con el funcionamiento a pleno del nuevo programa cambiario y monetario (implementado este viernes por el BCRA), todas las expectativas se trasladan a octubre para evaluar qué nivel alcanzará el tipo de cambio en el último trimestre del año.

"Los inversores tibiamente están volviendo ante los rendimientos del 60% en colocaciones en activos en pesos, vendiendo dólares a los precios más altos del mes, alrededor de $ 40 y las autoridades palpitan que van a tranquilizar al mercado cambiario y financiero a partir del mes de octubre, incluso con algunas medidas más para restringir la base monetaria", resaltó un analista.

Así las cosas, en el mes que concluye, el dólar mayorista acumuló una corrección de $ 4,40, mientras que el el año el tipo de cambio mayorista lleva un aumento de poco más del 121%.

• Otros mercados de dinero

En el mercado de dinero entre bancos el "call money" se operó a un promedio del 56%. En tanto, la tasa de Leliq saltó al 65%.

En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 1.883 millones, de los cuales más del 78% se pactó en roll-over, de septiembre a octubre con tasas por encima del 50%, y precios que ajustaron al final a $ 40,89 septiembre y $ 43,05 octubre. Los plazos subieron entre un 3 y 4,5 % hasta fin de año; y más del 5% para el 2019.

El volumen negociado en dólares a futuro este mes, tanto en los sistemas ROFEX como en el OCT-MAE entre bancos y BCRA, "debe ser uno de los más altos registrados en el año, como la intervención del BCRA vendiendo y comprando fin de mes", comentó el operador Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

En la plaza paralela, el blue aumentó 2% (80 centavos) centavos a $ 41,30, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Y el "contado con liqui" trepó un 4,1% a $ 41,41.

En tanto, las reservas del Banco Central cayeron este viernes u$s 564 millones hasta los u$s 48.992 millones, debido en parte al pago de intereses de los títulos públicos Par (en dólares, yenes, y euros) por u$s 153 millones, y a la cancelación de deuda con organismos Internacionales por u$s 80 millones. Así, los activos del BCRA acumularon en septimebre una sangría de u$s 3.665 millones.

• Dólar en el mundo, al alza

La divisa de EEUU trepó este viernes a un máximo de dos semanas frente a una cesta de monedas, impulsado por un avance frente al euro ante las preocupaciones por el presupuesto italiano y el panorama de varias alzas de tasas de interés en Estados Unidos hasta 2020. El dólar también se apreció a un máximo de nueve meses frente al yen.

En el tercer trimestre, el índice dólar, que mide al billete verde frente a una cesta de seis grandes monedas, anotó su segunda subida trimestral consecutiva con un alza de cerca de un 0,5 por ciento. En los últimos seis meses, el dólar se apreció casi un 6%.

"Las razones por las que el dólar subía en primer lugar no han cambiado", dijo John Taylor, presidente de investigación macro global en Taylor Global Vision en Nueva York.

"Las alzas de tasas en Estados Unidos en momentos en que la economía global muestra señales de desaceleración y la guerra comercial en curso siguen brindando una importante barrera a cualquier moneda sensible a ciclos, ya sean de mercados emergentes o desarrollados", agregó.