Desbaratan banda que robaba en campos de la zona

En relación al hecho de ROBO perpetuado en la localidad de Sancti Spiritu el mes de Agosto, precisamente hecho cometido en el campo denominado LA GAMITA, y de las investigaciones realizadas en torno al hecho en mención, y otros hechos cometidos en distintas zonas, llevadas a cabo por el Ministerio Público de la acusación de la ciudad de Rufino, y Melincué como así también por personal de PDI, de guardia Rural los Pumas y de personal policial de Comisaría 10, se logró desarticular parte de una banda dedica al robo de cereal en zona rural perteneciente al sur de santa Fe, sur de córdoba y norte de La Pampa.



En el día de la fecha personal de PDI Rufino, y Venado Tuerto en conjunto con personal de Guardia Rural los Pumas Rufino y Venado Tuerto y personal Policial de la comisaría 10ma de Sancti Spiritu, se procedió a cumplimentar cuatro órdenes de allanamiento, para dos domicilios de la localidad de Sancti Spiritu, y dos para domicilios de la ciudad de Venado Tuerto, arrojando los siguientes resultados POSITIVO, en el domicilio de calle Ayacucho entre salta y corrientes de la localidad de Sancti Spiritu, procediendo al secuestro de elementos de interés para la causa, como así también un arma de fuego, tipo carabina, y la aprehensión de una persona de sexo masculino de 48 años de edad de nombre DANIEL R. a quien se le imputó la causa de Robo Calificado y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, en cuanto al otro domicilio en la localidad de Sancti Spiritu en calle Moreno al 600 aprox. la misma arrojó resultado NEGATIVO, por lo cual el requerido en ese allanamiento posee actualmente un pedido de CAPTURA ACTIVO, y que en cuanto a los procedimientos llevados a cabo en la ciudad de Venado Tuerto, el llevado a cabo en la calle Pardal al 200 aprox. arrojó resultado POSITIVO, procediendo al secuestro de elementos de interés para la causa, la incautación de un camión con acoplado, y la aprehensión de una persona de sexo masculino de 46 años de edad, de nombre WALTER C. , quien fuera trasladado a la ciudad de Rufino imputándose la causa de Robo Calificado, y en cuanto al allanamiento llevado a cabo en calle Chile al 300 aprox. la misma arrojó resultados NEGATIVOS en cuanto a detenciones no obstante se halló un arma de Fuego, por lo cual se labraron actuaciones de oficio por Tenencia Ilegal de Arma de Fuego ( escopeta cal. 16) , causa llevada a cabo por la fiscalía en turno de Venado Tuerto , quien debió dar intervención a la Secretaría de la Niñez debido a que en el domicilio allanado se hallaban menores de edad, y sus progenitores no comparecieron al lugar.-

De parte de PDI Rufino se agradece a todo el personal policial interviniente los procedimientos llevados a cabo, (PDI Venado Tuerto, Guardia Rural los Pumas de la ciudad de Rufino y de la ciudad de Venado Tuerto).-

Primero LaNoticia