Entre Rios || Sorpresa en la region por el misterio de las vacas mutiladas y tanques que se vacían

Extraños detalles rondan la muerte de cuatro vacunos en el campo de un productor de Costa Grande, departamento Diamante, en Entre Ríos. "Ahora estoy convencido de que hay otras vidas. Es algo inexplicable. Uno busca y pretende encontrar una respuesta racional, pero es imposible", sostuvo el productor y expresidente de la junta de gobierno de Costa Grande, Jorge Menón, en declaraciones a FM Estación Plus.

Según el portal Seguí Noticias, el hombre se mostró entre sorprendido y molesto por tener que resignarse a pérdidas importantes: "Viene sucediendo hace mucho tiempo, pero ahora sí nos está afectando bastante, porque ya van varios animales. Del año pasado a este, han sido cuatro vacunos. A esta altura, duele el bolsillo, porque son de 60.000 pesos a 70.000 pesos".



Foto: Seguí Noticias

Menón consideró que el misterio está instalado en la zona, aunque recién empezaron a aparecer otros testimonios a partir de que él hizo público los hechos que le sucedieron. En tal sentido, indicó: "Las vacas aparecen muertas, quedan en posición como que fueran dormidas y con signos de una extraña operación en la lengua, la quijada y los genitales. Los productores sabemos que esas muertes a hueso limpio no son enfermedades. Además, no se les arrima ningún otro animal, como aves carroñeras, ni ratas ni moscas siquiera, que por lo general hacen su reproducción en ese ambiente. Hay una vaca que hace como tres meses que está, se fue desintegrando de a poquito, pero es carne intacta, no tiene sangre, queda totalmente seca, como cauterizada".



En el intento de buscar una explicación, Menón consultó a veterinarios e incluso se contactó con la organización que investiga ovnis en Victoria: "Analizaron muestras y no pueden saber cómo ni por qué suceden. Aparentemente son cortes con rayo láser, así me lo informaron".



Las mutilaciones no son las únicas rarezas que inquietan a los pobladores de Costa Grande. Menón relató: "Dos veces ya se me ha vaciado un tanque de agua australiano, que tiene capacidad de unos 60.000 litros. De la nada y sin explicación alguna. Por otra parte, hace unos años nació un ternero que tenía la cabeza grande, los ojos grandes, boca, al verlo era prácticamente una criatura, pero con el cuerpo de un vacuno. Era prematuro, de unos 7 meses, realmente daba impresión. Lo enterré porque además nadie quería verlo ni tocarlo. Recuerdo también que en diciembre de 2017, me enojé con mi señora pensando que había tirado aceite en el campo y ella no había hecho nada, e incluso observando bien, vimos que era un círculo perfecto, de unos tres metros de diámetro, quemado. En esa ocasión, todos los aparatos electrónicos, como las cámaras de seguridad, el televisor y otras cosas más, dejaron de funcionar. No había habido corte de luz, pero tuvimos que reprogramar todos los aparatos electrónicos".



El productor reprodujo algunas de las más recientes versiones que le hicieron saber sus vecinos y conocidos del poblado: "El repartidor de gas vio una luz brillosa, muy potente, en plena tarde, tipo 17 aproximadamente. Era una luz que quedaba suspendida y luego avanzaba" y agregó: "Anoche un vecino sintió como un auto que aceleraba a fondo, pero salimos, recorrimos y no encontramos nada". Mientras surgen nuevos testimonios, el misterio crece.