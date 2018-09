“Wado” De Pedro fue a Comodoro Py acompañado por dirigentes de La Cámpora y rechazó las acusaciones de José López

Rodeado de dirigentes de La Cámpora que se acercaron para acompañarlo, el diputado Eduardo "Wado" De Pedro se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py para declarar en indagatoria en la causa de los cuadernos de la corrupción. Pero después de leer las declaraciones del "arrepentido" ex secretario de Obras Públicas José López, que derivaron en su citación como sospechoso de integrar esa asociación ilícita, la defensa de De Pedro entregó un escrito en el que rechazó las acusaciones, reclamó su sobreseimiento y recusó al juez Claudio Bonadio. Dijo que lo cita por una "revancha personal" por dos denuncias que promovió en su contra en el Consejo de la Magistratura.

"No existe prueba ni motivo válido alguno para que el Juez Bonadio me haya convocado a prestar declaración indagatoria ya que jamás cometí delito alguno y, en este caso en particular, no obra en la causa ningún elemento que permita siquiera sospechar de que pude haber tenido algún tipo de intervención en los hechos investigados, ni en ningún otro", advirtió en su escrito.

Esta fue la primera indagatoria que enfrentó el diputado de "La Cámpora". Lo acompañaban distintos referentes kirchneristas, como Axel Kicillof, Mariano Recalde, Martín Sabbatella y Rodolfo Tailhade, entre otros.

La convocatoria de De Pedro fue como consecuencia de las revelaciones de López como "imputado-colaborador". El ex funcionario refirió que Julio De Vido le dijo que estaban financiando a De Pedro. Y señaló: "De Vido me dijo que De Pedro tenía más relaciones con la gente de Justicia Legítima. Desconozco si De Pedro a su vez financiaba a Justicia Legítima".



Tras resaltar que se enteró por los medios de su citación, De Pedro advirtió que "López nunca dijo haberme entregado dinero, ni relató nada que se asemeje a un delito". También sostuvo que López habló por dichos de terceros, quienes –por su parte- negaron esa versión.



Agregó: "Si bien soy abogado, ejercí la profesión e integré el Consejo de la Magistratura, lo cierto es que nunca tuve ningún tipo de 'relación' extraña, indebida, ni mucho menos delictiva con ningún 'sector de la justicia'".

Pero además De Pedro sostuvo que el propio López se describió como "solo y vulnerable" y remarcó que el ex funcionario es "una persona que no solo se encontraba privada de su libertad desde hace mucho tiempo sino que, además, dependía de la contundencia de 'sus manifestaciones' para obtener, o no, el beneficio buscado (reducción de una eventual pena y, en lo inmediato, salir de la cárcel en la que estaba alojado)".

"Dadas las extrañas e inéditas características de este proceso judicial, bastaría con que mi descargo contenga, simplemente, la escueta referencia a que no intervine en ningún hecho delictivo y que, por ello, no existe –ni existirá- un solo elemento probatorio que indique algún grado de participación en los sucesos investigados. De eso estoy seguro", aseguró.





De Pedro también sostuvo que existe otra "verdad irrefutable" conectada con esa ausencia de pruebas y "es que esta convocatoria es una clara revancha personal del juez Bonadio contra mi persona en virtud de los conflictos en los que ha transitado ante el Consejo de la Magistratura y en los que me ha tocado intervenir como miembro de dicho cuerpo".

De Pedro promovió el juicio político contra Bonadio el 20 de marzo de 2014 y el 7 de abril de 2017 por la intervención del juez en dos causas: una que investigó el contagio de un grupo de hemofílicos de sangre con HIV, y otra por la suerte de la curtiembre Yoma.

Según sostuvo, "lamentablemente la revancha personal del Juez Bonadio se trasladó a este expediente en el que, sin lugar a dudas, no existe mérito alguno ni siquiera para convocarme a prestar declaración indagatoria y, mucho menos aún, para mantenerme sometido a este proceso".

Y añadió que aspira "a que, con apego a la ley y habiendo ya logrado el Dr. Bonadio el desprestigio mediático que significa mi comparecencia a este tribunal, el juez que toque intervenir disponga, sin mayores dilaciones, mi sobreseimiento por no haber cometido delito alguno". "Recuerde Señor Juez que cuento con el derecho a obtener un pronunciamiento que, definiendo mi posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal", añadió.

Mañana será el turno del diputado Andrés "El Cuervo" Larroque; y el viernes al empresario de medios Sergio Szpolski, para declarar como imputados en la causa de los cuadernos.