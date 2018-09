El dólar se dispara arriba de $39,50 tras la renuncia de Caputo

El ahora ex presidente del Banco Central venía oponiéndose a la decisión de Lagarde de no intervenir para contener al dólar

En una jornada de por sí inusual por el paro general, la noticia de la renuncia de Luis Caputo a la conducción del Banco Central alteró incluso más la dinámica del mercado de divisas. Las primeras ofertas del mercado mayorista se ubicaban arriba de los $39,15 y la demanda convalidaba un precio superior a los $38, es decir más de 72 centavos por encima del precio de ayer.



En consecuencia, la moneda estadounidense se disparaba por encima de los $39,50 en la banca privada, que hoy opera solamente en formato digital. Mientras el Banco Nación aguantaba la divisa con una suba de diez centavos a $37,90 en los primeros minutos de la jornada, para las 11hs ya había elevado el precio en su pizarra a $38,80. En los bancos privados el salto fue más acentuado. El banco Santander lo ofrecía a $39,75, el Galicia a $40,30 y el Hipotecario a $40,15.



Una hora más tarde, el peso continuaba su desplome frente a la moneda estadounidense. Por ende, en el Banco Nación el dólar saltaba más de un peso a $39,70, El banco Santander lo ofrecía a $40, el Galicia a $40,80 y el Hipotecario a $40,50.



Y pasado el mediodía volvía a operar a la baja gracias a la intervención en el mercado de futuros de dólar. La caída de cerca de un peso en el mayorista se tradujo en el mercado minorista con bajas a $39,10 en el Banco Nación y $39,80 en el Galicia.



Es que la gran pulseada por la política monetaria entre Luis Caputo y el Fondo Monetario Internacional pasaba por la venta de Reservas Internacionales para contener al dólar y darle estabilidad a la moneda. El ahora ex presidente del BCRA en más de una ocasión desobedeció la orden de Christine Lagarde de dejar de vender divisas y dejar que el mercado se acomodara solo con la señal de la tasa de interés. No había sido la única diferencia, cuando la tasa de las Leliqs subió a 60%, Caputo había querido llevarla al 100% por tres días, frenar el dólar de un golpe de timón y dejarla caer a la zona del 40%. Sin embargo, para Lagarde esto era un manejo poco serio de la política monetaria y no quería que la tasa sobrepasara el 50% por su efecto sobre la economía real: Caputo la subió a 60% y no frenó la corrida.



Ya sin Caputo como garante de la estabilidad cambiaria, el mercado reaccionó con susto ante la desprolijidad de anunciar una renuncia sin tener un reemplazante. LPO pudo confirmar de fuentes oficiales que Gustavo Cañonero, vicepresidente del Banco Central, seguirá al frente de la institución hasta tanto Mauricio Macri regrese de Washington y designe formalmente a Guido Sandleris como nuevo presidente del Banco Central.



"Me parece un poco desprolijo y además para poner como sucesor a una persona con mucha menos cancha que Caputo, nadie puede tomarlo a bien", dijo a LPO un importante operador del mercado bursátil.



En efecto, Wall Street no recibió bien la noticia de que el segundo presidente del Banco Central de la era Macri dejara su puesto a tres meses de haber asumido. Ya antes del horario de apertura del Merval, los papeles de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York recibieron el impacto de la noticia y anotaron pérdidas notorias como Transportadora Gas del Sur, que cayó 5,3%, y Corporación América, que retrocedió 4,3%.



Conforme se difundía la noticia, los inversores comenzaban a desprenderse de acciones de bancos. Así el papel del Banco Francés caía 9,5%, la acción del banco Macro 7,2%; la del Supervielle, 6,2%; y la del Grupo Galicia, otro 8%.



Estos valores anticipan un martes negro para el Merval que recién la semana pasada había logrado repuntar a sus valores en pesos de febrero. Para Sebastián Maril, de Reaserch for Traders, "Sin dudas el mercado va a reaccionar de manera negativa".



"La renuncia debería haber llegado ayer a primera hora antes de que Macri se reúna con medio Wall Street, o en un par de días. Más de un banquero que ayer estuvo con Macri ahora está pensando que lo tomaron por estúpido. Lo que acaba de hacer es completamente irresponsable. Es una irresponsabilidad total del Gobierno que permita esta falta de timing. Una vez que el mercado empezaba otra vez a confiar, hacer esto en medio de un paro general y cuando supuestamente se buscaba llevar tranquilidad a Wall Street", consideró Maril.



En este punto coincidió el analista de mercados Christian Buteler: "Nunca vi este grado de irresponsabilidad e improvisación. El presidente del país está en Estados Unidos intentando llevar tranquilidad y confianza a los inversores y en Argentina le renuncia el presidente del BCRA. Este tipo de decisiones no van a esperar a notarse por el paro. Los efectos los vamos a ver hoy mismo. Ya vemos el futuro del dólar subiendo entre 5 y 9%".



Sin embargo, el desplome de las acciones hizo piso pasado el mediodía. Y en el mercado comentaban que "Hasta Wall Street se dio vuelta". Los papeles que en la mañana habían caído más del 6%, a primera hora de la tarde acotaban las pérdidas a decimales del orden del 0,5% como el Grupo Galicia.



Similar fue el movimiento del Merval, que abrió 0,12% abajo, para luego dar un salto del 2,85% acompañando al dólar -que en ese momento acumulaba un alza del 6%- y buscar un nuevo piso en la zona del 1,2% conforme el dólar volvía a retroceder.

Fuente: 25 de septiembre de 2018 (LPO)