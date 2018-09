Volvieron a amenazar de muerte a los hijos de Baradel

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, denunció hoy que volvieron a "amenazar de muerte" a sus hijos y acusó al Gobierno nacional de propiciar "un clima de hostilidad" contra los gremialistas.



"Repudio las amenazas a (Nicolás) Del Caño y (Myriam) Bregman. Ayer vuelven a amenazar a mis hijos de muerte", subrayó el líder de los docentes bonaerenses en conferencia de prensa en la sede de Camioneros, junto a los gremios alejados de la conducción de la CGT y las CTA.

"Con un mensaje de mail amenazaron a mi familia. Me decían que no sigan presionando, porque les iba a pasar algo a mis hijas", reveló Baradel quien dijo que hace dos años que recibe intimidaciones y que no pueden encontrar su emisor.



Para Baradel, el Gobierno ha generado "un clima de hostilidad" y entre los dirigentes de Cambiemos que -a su entender- contribuyeron con esa situación incluyó al presidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Mosca, y al diputado nacional Eduardo Amadeo.



"Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores. Hay un clima que no es bueno para la democracia, así sucedió en Moreno (con el ataque a una maestra) y las amenazas que están recibiendo los docentes", enumeró el titular de Suteba.



Al respecto, hizo un llamado a "aquellos que tienen la máxima responsabilidad de gobernar" para que "tengan la máxima prudencia en sus dichos". "Cuando dicen una palabra desentonada o más alta que la otra siempre hay algún energúmeno que se cree con impunidad para hacer lo que no se debe hacer", enfatizó Baradel.