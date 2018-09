Massa, antes del paro: "El Gobierno se tiene que bajar del pedestal de la soberbia y juntarse con los sindicatos"

A horas del inicio del paro general, el lider del Frente Renovador se reunió con Pablo Moyano, Sergio Palazzo, Carlos Acuña y otros dirigentes. Y dijo que no es neutral: "Acá hay que elegir entre el gobierno y los que trabajan".

En la antesala del paro general que se llevará a cabo este martes en todo el país, Sergio Massa se reunió con representantes sindicales de la Corriente Federal de Trabajadores,que este lunes movilizan a plaza de Mayo y apuntó contra el gobierno por no "escuchar a los trabajadores."

"No soy neutral. Acá hay que elegir entre el gobierno y los que trabajan. Y nosotros elegimos a los que trabajan", aseguró el líder del Frente Renovador a los sindicalistas. Entre ellos estaban el triunviro cegetista Carlos Acuña, Pablo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y otros dirigentes que este lunes movilizan a plaza de Mayo. Acompañaron a Massa los diputados nacionales Marco Lavagna y Carla Pitiot.

Durante la reunión, que duró casi dos horas, Massa también expresó que “vivimos la contradicción que un laburante paga más impuestos de acuerdo a su trabajo, que alguien que tiene la plata afuera del país.”



Los gremios contaron en la reunión cómo es la situación de sus sectores y dieron un panorama general de la economía. “El Gobierno se tiene que bajar del pedestal de la soberbia y juntarse con los sindicatos, trabajadores y sectores sociales”, dijo Massa y agregó: “Macri no escucha. Un Gobierno sensato y sensible escucharía a la gente, no se esforzaría sólo por caerle bien a los fondos en Nueva York”.