Se jugó la última fecha de la fase inicial de la Liga Venadense de Fútbol

En la División "A" fue la última de la fase inicial y ya están los clasificados para jugar por el título, pero también los equipos que no jugarán hasta el año que viene y los que deberán disputar las promociones. En la "B" se jugó la tercera fecha de las fases finales. A continuación un resumen completo de lo acontecido.

Resultados

Primera División "A"

(Última Fecha de la primera fase)

Juv. Pueyrredón 2 - U. y Cultura 1

Rivadavia 0 - Racing 1

Peñarol 0 - Gral. Belgrano 2

Ben Hur 0 - Studebaker 4

Hughes FBC 1 - Náutico 0

Sportsman 2 - Belgrano FBC 3

Juv. Unida 1 - Atl. Elortondo 2

Teodelina FBC 1 - J. Newbery VT 1

Primera División "B"

(3ra. Fecha)

Zona "E"

J. Newbery R 7 - Sp. María Teresa 1

Independiente VC 1 - Sp. Carmelense 0

Zona "F"

Sarmiento 2 - San Martín 0

C. Argentino 5 - Los Andes 1

Final por el título de campeón de la "B"

Primer partido:

San Jorge 2 - Matienzo 2 (suspendido a los 45 minutos del segundo tiempo)



Por ser primero de la fase regular, General Belgrano de Santa Isabel clasificó directo a semifinales.

Las Pre semifinales quedaron de la siguiente manera:

Studebaker vs. Teodelina FBC

Rivadavia vs. Atl. Elortondo

J. Newbery VTV vs. Racing

Por otra parte Sportsman y Juventud Pueyrredón jugarán las Promociones contra dos equipos de la "B" por un lugar en Primera.



Posiciones Finales de la Primera División "A"

Gral. Belgrano 57

Studebaker 57

Rivadavia 50

J. Newbery VT 49

Racing 48

Atl. Elortondo 47

Teodelina FBC 46

U. y Cultura 45

Belgrano FBC 45

Peñarol 39

Hughes FBC 38

Juv. Unida 37

Juv. Pueyrredón 35

Sportsman 35

Ben Hur 24

Náutico 13

Primera División "B"

Zona Final "E"

J. Newbery R 9

Independiente VC 6

Sp. Carmelense 3

Sp. María Teresa 0

Zona Final "F"

C. Argentino 9

Sarmiento 4

San Martín 3

Los Andes 1

© 2018 Diario La Guía