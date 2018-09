"Si Cristina no se presenta como candidata, suben las acciones de Kicillof"

El legislador porteño de Unidad Ciudadana Leandro Santoro sostuvo hoy que Axel Kicillof "tiene un capital simbólico muy fuerte" y que en caso de que la ex presidenta Cristina Kirchner "no se presente" como candidata a la primera magistratura, "suben las acciones" del ex ministro de Economía para ocupar ese lugar.



"Yo creo que Axel tiene un capital simbólico muy fuerte. Por ejemplo creo que las acciones de Axel crecen muchos si Cristina no se presenta. Es clave para contener el voto nuestro en un esquema más amplio", evaluó. No obstante, el radical kirchnerista consideró que Kicillof también sería un candidato potente y competitivo para la gobernación bonaerense, y destacó que "no sobran candidatos que se quieran enfrentar a (María Eugenia) Vidal.



"Yo creo que va a depender de quién es el candidato a presidente. Me parece que Axel, después de Cristina, es el que la gente nuestra más quiere. Es muy impresionante caminar con él, yo soy amigo. Caminás por la calle y la gente que no es K no puede creer lo que despierta", resaltó en declaraciones a FM Milenium.



Sobre las definiciones electorales de cara al año próximo, Santoro se ubicó entre los que piensan que una candidatura de Cristina Kirchner es "inexorable", pero aclaró que "no está decidido" y que ni siquiera "ella lo debe saber, cómo así nadie sabe tampoco si Macri va a ser candidato porque hay que ver cómo estamos en mayo el año que viene".

"Yo creo que sí, que va a ser, que no va a tener opción. Probablemente no quiera. Yo no la veo Cristina con ganas de ser candidata pero creo que se la va a tener que bancar y va a tener que ser igual. La gente la pide", agregó.



Consultado sobre si Kicillof tiene una mala relación con el peronismo más ortodoxo, el legislador kirchnerista explicó que, en realidad, es un sector de ese peronismo ortodoxo el que "se lleva mal" con él.



"Se entiende, no lo quieren. Bueno cuando vos caminás los barrios necesitas un candidato que la gente quiera escuchar. No es tan simple además pelearle a Vidal. No creo que sobren candidatos que se quieran enfrentar a Vidal. Yo creo que Axel tiene con qué", insistió.