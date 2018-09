"No me alejé de Libres del Sur por Cristina Kirchner", aclaró Victoria Donda luego de que los líderes del partido, Humberto Tumini y Jorge Ceballos aseguraran que la legisladora "oculta la verdad" y resaltaran que "propuso una alianza con Cristina". Sin embargo, la diputada nacional adelantó que si Felipe Solá "se presenta a candidato a presidente vamos a charlar con él".



Durante los últimos días de la semana pasada, Donda, junto al coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, decidieron alejarse de Libres del Sur. Sin embargo, lo líderes del espacio emitieron un comunicado donde aseveraron que su decisión se debió a que la legisladora se propuso como candidata a presidenta y convocó para que se realizará una interna con Cristina Kirchner.



"Con Cristina no vamos a ir, no me alejé de Libres del Sur por ella", aseguró la diputada nacional durante una entrevista con AM 530, al tiempo que adelantó si posible acercamiento al actual legislador massista. "Solá ha sido el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires y si se presenta a candidato a presidente vamos a charlar con él", explicó a FM Futurock.

En ese sentido, Donda resaltó: “En vez de proponer un debate abierto eligieron el camino de la agresión y la descalificación personal. No me voy yo sola, nos vamos cientos de compañeros que sentimos que esa organización está agotada”​, al tiempo que Menéndez afirmó: "Nosotros creemos en la necesidad de transitar este momento desde el campo popular”, ya que existen "dificultades para procesar las diferencias y generar lugares para nuevas expresiones".



"Nosotros no vamos a volver al kirchnerismo, lo que estamos planteando es que para proponer un proyecto de país que nos saque de la situación actual, que es gravísima, necesitamos dejar de lado diferencias y poner por delante miradas comunes", argumentó la diputada nacional y señaló: "No importa la identidad política. Hay radicales, peronistas, kirchneristas, socialistas, independientes".

Incluso, el coordinador de Barrios de Pie, resaltó: "Entendemos que todos los hechos de corrupción tienen que ser juzgados. No se trata de ninguna manera de un apoyo directo a Cristina, pero sí creemos en hablar con otros sectores. Grabois no es una figura que tenemos que desechar porque defiende a Cristina. Más allá de la diferencia respecto a la ex presidenta, nos une la calle y hoy hay que abonar el esfuerzo".

De esta manera, ambos referente hicieron frente a las acusaciones que habían recibido por parte del partido que los contenía, ya que Tumini y Ceballos aseveraron que las causas de su alejamiento fueron porque "Donda no dijo ni una palabra sobre el caso de los cuadernos. Eludió cualquier declaración pública que rozara a la ex presidenta".

Incluso, resaltaron que, en un escrito, que para poder vencer a Cambiemos es una "condición indispensable" que "la ex presidenta no forme parte del frente opositor", algo que, según denunciaron, estaba en los planes de la legisladora y el dirigente social, ya que relataron que tenía la intención de presentarse como candidata y participar de "internas abiertas en un mismo frente con Cristina"