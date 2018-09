"¡No pagué coimas! ¡Me extorsionaron para que pagara!", exclamó Enrique Pescarmona al referirse al papel de IMPSA en la causa denominada "cuadernos de la corrupción". En ese sentido, el empresario explicó cuáles fueron las razones por las que tardó en presentarse ante la Justicia y apuntó contra el exministro de Planificación: "Julio De Vido amenazó de muerte a uno de mis hijos".



Luego de casi un mes de haberse convertido en un "imputado colaborador", Pescarmona rompió el silencio y brindó una entrevista al diario Perfil. "Declaré como arrepentido porque creo que siempre el presidente de una compañía es el último responsable. No se puede juzgar a los otros porque es fantasy fiction", aseguró.



En tanto, ante la consulta sobre su tardanza de casi un mes en presentarse ante la Justicia, el empresario explicó que "tenía una reunión fijada con el primer ministro malayo que no se podía cambiar para el viernes 4 de octubre". "Rubén Valenti, que es muy testarudo, quería declarar que no era culpable. No había forma de convencerlo, hasta que yo llegué", resaltó el mendocino y aseguró que el Ejecutivo "es un tipo fantástico, trabajó toda su vida como un negro. Es un trabajador incansable. Se levanta a las 7 y trabaja hasta las 12. Es muy insistente y a veces se pasa".

Asimismo, aseguró que está "arrepentido". "Me faltó resiliencia, los atrasos en los pagos en Venezuela eran muy complejos. La verdad que se atrasaron mucho. Me pasé muchas noches sin dormir buscándole una solución. Lo más importante de las empresas son la gente. No es el capital, sino la gente que uno tiene y por eso hay que defenderla", argumentó.



"Después de 11 meses de no cobrar uno empieza a tomar decisiones erróneas. Me sentía como si estuviera secuestrado. Todavía, cada dos meses o 45 días, me despierto a las tres de la mañana con ataque espasmódico, pensando que estoy en el calabozo donde me tuvieron guardado 45 días, en el suelo, en condiciones inhumanas", continuó el empresario.

Y agregó: "Me sentía en las mismas condiciones con los K y estos chicos. Era un sistema sistémico de cobranza. Fue una sensación muy acosadora, extorsionadora, me sentía una porquería. Me estaban extorsionando y haciendo cosas ilegales. A veces uno toma decisiones que jamás debería haber tomado". Incluso, aseguró que siente "vergüenza. Muchas veces me he puesto a llorar por haber tenido que hacer estas cosas" y destacó: "A uno le da una angustia muy grande". Y espetó: ¡No pagué coimas! ¡Me extorsionaron para que pagara! Eso se llama extorsión. Como un secuestro".

"Queríamos hacer trabajos en nuestro país, pero no tuvimos éxito. Ganábamos las licitaciones, en algún caso nos las adjudicaban y después nos las arrebataban. Por razones obvias. Querían que fuéramos socios de ellos", resaltó al referirse a la presión que sintió por parte del Gobierno kirchnerista y aseguró que De Vido, Baratta, José López "eran los que apretaban, siempre. Por decisión de la corona. Siempre lo decían, de una manera o de la otra".

Incluso, recordó: "De Vido vino un día a cenar, se invitó. Al principio empezó bien, pero cuando llegó el tiempo de los postres empezó a decir que necesitábamos un socio. Le dije que nosotros no necesitábamos un socio. Uno de mis hijos le dijo que ya teníamos un socio en Paraguay, que la plata la poníamos nosotros, que teníamos el conocimiento, podíamos financiar el proyecto y le íbamos a resolver un problema de energía a Argentina".

"Cuando mi hijo le explica eso, el señor se enoja, le dice "pendejo de mierda" y se retira enojado. A uno de mis hijos le dijo: Pendejos como vos aparecen después en un arroyo", puntualizó Pescarmona al recordar la amenaza que sufrió y afirmó que mantuvo un segunda comida. "Duró diez minutos. Dijo que venía "por la corona" a decir que necesitaba un socio, o si no, no íbamos a tener ninguna obra. No necesitamos un socio nosotros, le dije" y aclaró que esa expresión significaba "El Estado. El gobierno: el presidente y la presidenta".

Por otro lado, admitió: "Uno no se puede pelear con los gobiernos. El poder del Estado es enorme. Pueden cambiar una resolución en un día y te dejan con las patas para arriba. No quiere decir que uno deba dormir con ellos. Una cosa es tenerles respeto porque fueron electos por el pueblo, y otra cosa es dormir con ellos".

Y se quejó: "Como puede ser que me endilguen una asociación ilícita cuando a mí me ha ido pésimo con los Kirchner. No lo entiendo. Es más, hemos hecho una apelación a la Cámara. Nunca hemos sido partícipes de esa asociación ilícita. Bonadio hizo un gran trabajo, pero con la rapidez que tuvo, es probable que se haya equivocado. No digo que se equivocó, digo que es probable".

"Si yo creyera que no se equivocó, no estaría recurriendo la resolución. Nosotros hemos sido perjudicados. Me quedé con el 35% de mi empresa. Soy un paria, ahora. Soy un tipo mal visto por la sociedad. Nunca estuve en una asociación, no soy cartelista. Compito en el mundo, en todo lo que hago. Pienso en el mundo como mi mercado, no solo pienso en Argentina", agregó.

En cuanto a la causa, Pescarmona resaltó: "La Justicia siempre me transmite confianza. Si no, me tengo que ir de este país. Y yo no me pienso ir. Es una cuestión teórica. Cuando me muera quiero que me entierren en Mendoza" y añadió: "Yo no le ocasioné ningún perjuicio al Estado. A mí me extorsionaron. Los funcionarios tendrían que haberme defendido y no. Me extorsionaron".

Para finalizar, al hablar sobre su familia, el empresario aseguró que fue "horrorosos. Primero perdimos credibilidad, respetuosidad, prestigio. Estamos todos golpeados, lo cual es malo. Uno deja de ser creativo, no piensa en nuevos proyectos y trabajos. El empresario no hace las cosas por plata, las hacemos porque nos gusta. La plata nunca es un fin para mí, es un medio para hacer cosas que te interesan"

"Mi padre y mi abuelo me dirían de todo, me cagarían a patadas. Mis hijos piensan como mi viejo, no quieren estar más en negocios con el Estado. Mis hijos tratan de ser lo más correctos posible. Yo también soy así, pero me equivoqué con estos tipos", afirmó y concluyó: "Me critican por lo que le acabo de decir. Mis hijos tratan de ser lo más correctos posible. Yo también soy así, pero me equivoqué con estos tipos. Maté un perro y después me llamaron “el mataperros”. Qué quiere que le diga".