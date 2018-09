Investigan a diputado por delito de peculado

El procurador General del Superior Tribunal de Entre Ríos, Jorge Amilcar García, ordenó ayer el inicio de una investigación contra el diputado provincial Ricardo Troncoso por el supuesto delito de peculado, luego de que dos ex empleados lo denunciaran por quedarse desde 2015 con un 70 por ciento de sus contratos, hecho que reconoció el legislador al alegar que ese dinero consolidaba “un fondo entre los trabajadores".

Investigado. Diputado Ricardo Troncoso.



Tras la denuncia, formulada en un programa periodístico de Paraná, el legislador radical reconoció ayer en declaraciones radiales que administraba parte del sueldo de sus empleados ya que "de ahí, se saca para gastos extras".

Y, respecto del hombre que lo denunció públicamente dijo que "él cobraba un contrato de 25 mil pesos y se llevaba 18 mil".

“En 2015 empecé facturando 12 mil pesos y me daba 8 mil. Después le facturé por un poco más y me daba un poco más. Pero siempre tenía un vuelto que darle a él. Un vuelto importante. Terminé con un contrato en el que figuraban 25 mil pesos y me daba 15 mil", precisó Carlos Cozzi, el trabajador que hizo la denuncia.

En ese marco, reveló: “Troncoso me trajo de secretario y yo le hacía toda la parte de afuera de Casa de Gobierno. Como un chico de los mandados. Los trámites en los bancos y financieras, las cosas del hotel y comprarle desde papas fritas hasta jabón o pescado en Puerto Sánchez”.