Juan Manuel Urtubey le hizo un guiño a Marcelo Tinelli: “Le puede aportar muchísimo a la política”

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, le hizo un guiño este sábado a la posible participación en política del conductor televisivo Marcelo Tinelli al sostener que "puede aportar muchísimo".



"Creo que cualquiera, incluso Marcelo, puede aportar muchísimo. No soy de los que creen que hay que cerrar la política a los políticos. Hay que abrir absolutamente a todos y creo que Marcelo puede aportar muchísimo", enfatizó Urtubey.

Con miras a las elecciones de 2019, en una entrevista con Radio Nacional, Urtubey advirtió que aún "hay un largo proceso" por delante, pero es necesario "generar condiciones para que no solo él, sino todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran realmente colaborar en esta construcción, tienen que ser parte de este espacio".



Tinelli dejó en claro tiempo atrás que no descarta su desembarco en la política aunque aún no es el momento.

"Uno puede servir al país en muchos lugares, de ayudar realmente a la gente y soy una persona muy comprometida. Hoy no estoy pensando en el ingreso a la política pero donde yo sienta que hay una necesidad, si algún día se da, no lo descarto. Hoy no es el momento", explicó en una entrevista con el periodista Luis Novaresio.



El gobernador salteño es apuntado por otros mandatarios provinciales peronistas que lo acusan de estar cerca del presidente Mauricio Macri, pero Urtubey contestó que esas "son chicanas de la vieja política".

"Es muy vieja esa chicana del peronómetro", dijo, y su respuesta parecía dirigida al gobernador pampeano Carlos Verna.



Además, y sobre la polémica instalada en relación con los fueros, que impiden que se lleve a cabo a la prisión preventiva de Cristina Kirchner que dictó el juez Claudio Bonadio, Urtubey fue tajante: "No hay espacios para fueros en estos casos, particularmente con lo de Cristina, habría que derogar la ley de fueros y dejarse de embromar con este tema.

También se refirió al paro general convocado por la CGT para el martes, y sostuvo que "no aporta mucho".

"No voy a quitarle legitimidad porque son ellos (los trabajadores) los que deben decidir si lo hacen o no, pero en lo personal creo que no aporta mucho. No creo que esté ahí la solución", concluyó.