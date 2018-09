Margarita Barrientos: “No queremos seguir abriendo comedores, queremos puestos de trabajo”

La dirigente social y fundadora del comedor 'Los Piletones', Margarita Barrientos, se refirió este jueves a la situación social y a la crisis económica que atraviesa el país. “Cuesta mucho sobrellevar la situación porque todos los días ves los precios que aumentan y es una situación difícil”, explicó.

Barrientos admitió que cada vez más personas acuden a sus comedores. “No solamente eso, te piden (comida) para pasar el fin de semana, una ayuda de alimento para tener el sábado y el domingo”, explicó en declaraciones al programa 'De caño vale doble', por Radio Rivadavia.



“Me preocupa la situación- aseguró la dirigente- pero ojalá que podamos salir adelante. Yo creo que es un deseo mío y de muchos argentinos que tiramos para que nuestro país salga adelante porque no queremos seguir abriendo comedores, sino que queremos abrir puestos de trabajo”, dijo.

En este marco, indicó que en ciertos lugares de las provincias, no hay un trabajo estable. “Acabo de legar de Santiago y hay mucha necesidad”, indicó luego de que el INDEC publicara las cifras del desempleo en el país.



Consultada respecto si nota la gente más desesperanzada, Barrientos aseguró que la gente no habla de política. “Por ahí algunos te dicen sí que esta difícil o la mayoría lo que te dicen es ‘no me alcanza’, ese es el pedido del comedor, que te dicen no me alcanza porque hay un solo integrante de la familia que trabaja y por ahí alguno se queda sin trabajo y no tienen nada”, explicó.

Margarita Barrientos es fundadora y titular del comedor 'Los Piletones', donde, desde hace años les da de comer a los que menos tienen. Además, la estructura cuenta con dos jardines y un hogar de abuelos. En la actualidad, sirven 2.400 raciones de comida por día, entre desayuno, almuerzo, merienda y cena. “Lo que más necesitamos son alimentos no perecederos ropa, calzados para chicos y grandes, pañales”, enumera.

A su vez, la dirigente contó que el próximo 26 de septiembre realizarán una cena anual de la Fundación para seguir adelante con la tarea. “Me gustaría que la gente colaborara para que nosotros podamos seguir adelante con todo”, pidió. Para comunicarse telefónicamente, llamar al 49191049 o 49191333.