Florencia Arietto trabajará para el equipo de Patricia Bullrich

Será asesora del ministerio de Seguridad de la Nación. Se hizo conocida por luchar contra los barras en Independiente. Renunció al Frente Renovador porque no la dejaron denunciar a Moyano, según contó.

La excandidata a legisladora por el massismo Florencia Arietto se incorporó al Gobierno de Cambiemos para desempeñarse como asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación. El nombramiento fue oficializado a través de la Resolución 752/2018 publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ni bien se conoció la noticia, la exencargada de Seguridad de Independiente, cercana a Elisa Carrió, empezó a recibir críticas que respondió desde su cuenta de Twitter.

"Si te gusta o no que me sume a la gestión me importa poco, solo recordá siempre que en donde esté estoy luchando para que vos y tus hijes tengan un país más seguro donde proyectar el porvenir. Sin mafia, sin corrupción y sin gatillo fácil", resumió.

Desde su rol en el club de Avellaneda, Arieto intentó luchar contra los barras. También inició una "guerra" contra Hugo Moyano, actual presidente del Rojo, a quien denunció por lavado de dinero y extorsión en una causa que mantiene preso a Bebote Alvarez. La actual funcionaria justificó así su renuncia al Frente Renovador, partido del que formó parte desde 2014 a 2017: “Puedo entender algunas cosas de la política, pero no que pidan que no denuncie a Hugo Moyano ‘porque nos va a financiar’. ¡Porque yo a Moyano lo quiero preso!”.

Tras dejar el espacio que conduce Massa, dijo que iba a tomarse unas vacaciones de la política. Pero volvió al ruedo en apenas meses. Se acercó a Elisa Carrió -con quien comparte la lucha contra el camionero- y la diputada de la Coalición Cívica la acercó a Gobierno.

Como flamante funcionaria, aprovechó para redoblar las críticas contra el kirchnerismo. "La mayor maquinaria de gatillo fácil fue la de Scioli-Granados-Casal. Mientras iban por el "desarrollo con inclusión" para la tribuna, sus escuadrones boleteaban pibes pobres o les armaban causas. Lo denuncié en 2008. Igual hay mucho por trabajar a corto, mediano y largo plazo", respondió ante los cuestionamientos a su actual jefa, Patricia Bullrich.

El nombramiento de Arietto, en el Boletín Oficial

"Dese por designada a partir del 1° de septiembre de 2018 como Asesor de Gabinete del ministerio de Seguridad a María Florencia Arietto", dice la resolución.

Para designar a Arietto, la jefa de la cartera consideró que la nombrada "reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo".

Arietto es abogada penalista, fue jefa de seguridad del club Independiente y estuvo los últimos tres años militando en las filas del Frente Renovador.