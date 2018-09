Aschira sufrió un brote psicótico: "Estaba desnuda y a los gritos"

La astróloga quedó internada en la ciudad española de Madrid donde reside actualmente. El periodista Carlos Monti contó que "llamaron a efectivos de seguridad porque no podían sosegarla"

La astróloga Aschira sufrió un brote psicótico y fue internada en la ciudad de Madrid, donde reside actualmente. "Estaba desnuda y a los gritos en la puerta del edificio en el que vive", contó el periodista Carlos Monti este viernes.

"Llamaron a efectivos de seguridad porque no podían sosegarla. A partir de ese momento la tuvieron que internar en un hospital, está junto a una primera hija”, relató Monti en el programa Pamela a la Tarde.

"Está internada en un geriátrico, la internó la otra hija, no Paloma Fort. Paloma Fort recordemos que está radicada en Londres, tiene otra hija de un matrimonio anterior que yo sinceramente desconocía, de nombre Eva. Me cuentan que ese matrimonio fue por encargo, arreglado, y que de esa relación nació esta señora Eva que es quien finalmente la internó", agregó el periodista.

"Aschira cumple ahora en diciembre 90 años. Ahora está en este geriátrico acompañada de esta hija, de Eva, y contenida", manifestó.

"La semana que viene voy a viajar a Madrid para verla, para ver si me permiten verla. Hoy me enteré porque una de las señoras que la cuidaban me contactó. Dice que hace tres años ella fue a verla, la señora que la cuidaba le abrió la puerta, y la agarró del brazo y le cerró la puerta en la cara, esto hablando de la propia Aschira", relató el periodista.