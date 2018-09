El misterio por la desaparición de Rafael Amaya, el actor de "El Señor de los Cielos": ¿enfermedad, marketing o problema contractual?

Muchas veces se dice que la ficción supera la realidad. En el caso del actor mexicano Rafael Amaya, uno de los protagonistas de la exitosa novela El señor de los Cielos, los límites parecen desdibujarse, ya que desde que su personaje dejó de aparecer en la tira -quedó en coma tras recibir un disparo en la cabeza- tampoco volvió a ser visto públicamente.



El intérprete del narcotraficante Aurelio Casillas se ha mantenido alejado también de las redes sociales, donde no ha realizado posteo alguno desde fines de abril, cuando compartió un video para promocionar el estreno de la sexta temporada de la ficción que lo llevó a la fama.

Como era de esperar, su misteriosa desaparición disparó muchas y variadas hipótesis en torno a su figura. Una de ellas es que el artista no se habría recuperado de la histoplasmosis -enfermedad infecciosa respiratoria- que contrajo durante las grabaciones de la serie, y que lo llevó a tomarse un descanso más prolongado de lo previsto a causa de complicaciones en su salud.



Sin embargo, también se habla de diferencias irreconciliables entre el galán de 41 años y Telemundo, la empresa a cargo de la producción de la serie, a partir de no haber arribado a un acuerdo económico.



Por este motivo, las versiones indican que la cadena habría decidido que su personaje entre en coma indefinidamente, pero sin cerrar las puertas por completo a un posible regreso.

Claro que no son las únicas teorías en torno al popular actor, ya que también se especula con que podría tratarse de una estrategia de Telemundo para mantener el interés del público que sigue la tira tras cinco años y seis temporadas.



El hermetismo en torno al asunto ha hecho imposible conocer la respuesta de boca de los responsables de la cadena televisiva.

Quizá algún indicio aparezca el próximo 23 de septiembre, cuando se transmita el gran final de la sexta temporada, ya que allí están cifradas las esperanzas de los televidentes de que finalmente Aurelio despierte del coma.



De hecho, desde que Amaya dejó de aparecer en la tira no han hecho más que pedir por su regreso a través de las redes.

"Sin Rafael Amaya ya no es El señor de los cielos, ya no me gusta esta serie", se puede leer habitualmente entre los miles de comentarios en las redes sociales. "El error más grave de la serie es no darle respeto al protagonista, Rafael Amaya", dice otro usuario.



¿Se develará finalmente el misterio o habrá que esperar una temporada más?