Wagner pidió que sus dichos como arrepentido no sean usados en su contra

El empresario Carlos Wagner, titular de ESUCO y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, pidió que sus dichos como arrepentido de haber negociado la carterización de la obra pública durante el kirchnerismo no sean utilizados en su contra en la causa por presunto pago de sobornos en dos obras que intervino la brasilera Odebrecht.



Así lo solicitó mediante un escrito presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, quien lo indagó por supuestas coimas que hubieron en las obras de AySA en las plantas potabilizadoras de Zárate y Berazategui, en cuya Unión Transitoria de Empresas intervino la brasilera Odebrecht que sí dijo haber pagado sobornos en la Argentina.



Wagner es uno de los "arrepentidos" en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y al declarar ante el juez Claudio Bonadio detalló cómo se manejaba la carterización de obra pública sumado al sistema de pago de sobornos a los entonces funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.



"El suscripto no debería utilizar en su contra las manifestaciones vertidas en esta otra investigación" pues "incurriría en una violación al principio de autoincriminación", explicó. "Dichas manifestaciones surgieron con motivo de un acuerdo para una finalidad específica: obtener una reducción de la pena a cambio de aportar información bajo un compromiso de decir la verdad. Esto impide que esta información pueda extenderse a otros procesos con un objeto procesal distinto e introducirse de modo oblicuo", concluyó el empresario.



En la causa Odebrecht por las reformas de AySA, Wagner fue involucrado a partir de las declaraciones de los "arrepentidos" en el Lava Jato brasilero Luis Mameri y Marcio Faria. Las mismas aún no fueron incorporadas de manera oficial algo que cuestiona Wagner en el escrito al que accedió NA, y que se haya hecho por el aporte del periodista Hugo Alconada Mon.



Wagner "niega haber tomado relación con Luis Mameri" y dijo que tanto las declaraciones de éste como las de Faria "resultan ser endebles, anfibológicas y además carecen de otras apoyaturas probatorias". "No se han registrado transferencias por parte de empresas involucradas ya sea en el país o en el exterior, a su nombre o a ESUCO S.A", sostuvo Wagner.



Mameri declaró en Brasil que fue Wagner quien lo contactó con las autoridades de AySA para canalizar los pagos indebidos de las coimas y que el titular de ESUCO fue quien les dijo que para las obras debían asociarse con empresas locales como Roggio, Supercemento y Castellone Hermanos.



En tanto que Marcio Faria dijo que su subordinado, Flavio Faria, le dijo que el nexo con los funcionarios argentinos para el pago de sobornos era el empresario Wagner. "No existe constancias de pago efectuado al suscripto o Esuco. Nunca participó de encuentros entre Marcio Faria y De Vido", replicó Wagner en su escrito. En la causa ya fueron indagados varios empresarios así como Jorge "corcho" Rodríguez, y ahora Casanello tiene que definir las situaciones procesales de todos.