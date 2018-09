La novia de Cobos declinó acceder a un cargo judicial

La novia del senador radical Julio Cobos, Natalia Obon, declinó ayer la posibilidad de acceder al cargo de secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza luego de que se generara una fuerte polémica por su nombramiento.

Si bien la designación se haría efectiva a partir de hoy, Obon decidió renunciar a él debido al escándalo y lo anunció mediante una carta abierta en la que denunció que detrás del escándalo hubo "alguna intención determinada" y que se "prejuzgaron" sus "condiciones, capacidades y experiencias laborales y académicas".





"Sé que cumplo con los requisitos establecidos, que tengo la capacidad y las ganas para desempeñarlo correctamente, pero también entiendo que se ha generado un manto de dudas sobre mis condiciones y sobre mi pareja, algo que no quiero ni puedo permitir, por lo que he decidido declinar y no aplicar al mismo", señaló Obon a través de una carta difundida ayer.

El nombramiento de la novia del senador oficialista como secretaria de la Cámara Federal mendocina generó gran polémica y la Corte Suprema se despegó del tema.

Obon, de 40 años, es licenciada en nutrición, fue asesora de Cobos en el Senado y cursó la carrera de abogacía a distancia en la Universidad Siglo XXI, donde se recibió hace pocos meses.

En el comunicado difundido, la mujer advirtió que "determinadas situaciones se aprovechan para terciar en pujas de poder, intereses particulares y operaciones".

"Hoy también manchan y desprestigian mi persona, mi pareja, mi familia y a miembros del Poder Judicial", agregó, y consideró "un verdadero honor" que la consideraran "para tan prestigioso cargo".

La polémica por su nombramiento en un cargo por el que podría cobrar alrededor de 85 mil pesos por mes alcanzó al actual presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien firmó la resolución 2.697 por la que se cubrió el puesto.

La vocera de la Corte, María Bourdin, señaló por Twitter que Lorenzetti "no nombró a la «novia de Cobos» sino que "firmó un contrato pedido por la Cámara Federal de Mendoza sin nombre", al tiempo que calificó como "operaciones de prensa" a las notas periodísticas que apuntan al presidente del máximo tribunal por esa designación.

En efecto, la resolución 2.697 autoriza a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura a nombrar a "un agente con una categoría presupuestaria equivalente al cargo de secretario de cámara para desempeñarse en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza".