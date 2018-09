Villa Cañas || Hechos policiales ocurridos recientemente

Informo mediante este medio, que en fecha 19 del corriente mes y año, se tomó conocimiento a través de la denuncia realizada por el llamado M.P. oriundo de esta ciudad, sobre la sustracción de un motocicleta marca HONDA, modelo TITAN CG, 150 cc, de color azul, la cual al momento del hecho se encontraba estacionada en la galería de la vivienda, ubicada en el frente de la misma, de forma inmediata se da conocimiento al fiscal en turno de la Fiscalía Regional Nº 3 de la Ciudad de Venado Tuerto. Luego de realizar las tareas investigativas acordes al hecho y mediante datos aportados por algunos testigos, se le da conocimiento al fiscal de material obtenido, ordenando la misma, que se realice una requisa voluntaria en un domicilio de la localidad de Santa Isabel, donde reside el llamado L.G. Se procede a cumplimentar dicha orden, accediendo voluntariamente el llamado L.G. a que se ingrese a su domicilio con los fines de requisar. Arrojando resultado negativo sobre la existencia del motovehículo buscado en ese domicilio. De igual manera se logra obtener varios tipos de repuestos de motos como así también partes de motores y chasis, razón por la que se pone en conocimiento al fiscal en turno, el mismo dispone que se tome datos y numeración de cada elemento encontrado, a los fines de consultar con el sistema 911, para corroborar su estado. De ese modo se logra constatar la existencia de un motor que poseía pedido de secuestro, ya que el mismo pertenecía a un motovehículo denunciado como sustraído en la Ciudad de Venado Tuerto. Se realiza una nueva telefónica con el Fiscal en turno, a quien se da conocimiento del resultado arrojado en el procedimiento policial, quien ordena la detención del llamado L.G. y luego el traslado hasta esta dependencia policial de la ciudad de Villa Cañas, donde queda alojado, a fines de cumplimentar los recaudos legales correspondientes, siendo trasladado en el día de ayer a la Ciudad de Venado Tuerto donde se celebró su audiencia imperativa.

En fecha jueves 20 de septiembre del corriente año, se recepciona un llamado telefónico en sede policial, dando aviso de una pelea entre dos masculinos en la vía pública, donde se habrían efectuado disparos con arma de fuego. en forma inmediata se envía a dos dotaciones completas de esta Dependencia, a los fines de constatar los hechos ocurridos. Constituido en el lugar el personal policial actuante logra entrevistarse con la persona que habría realizado la comunicación telefónica con la Dependencia, quien manifiesta que e encontraba junto a su familia en su domicilio, cuando un masculino desconocido llamado D.C. habría ingresado corriendo al interior de la vivienda buscando refugio, manifestando que se había peleado a golpe de puños con otro masculino en inmediaciones de calle 71 de esta Ciudad, pero que momentos más tarde ese masculino lo habría interceptado en calle 71 esquina 48 de esta Ciudad, descendiendo de un automóvil marca Fiat, modelo 147, de color blanco y le habría efectuado un disparo de arma de fuego. Vale aclarar que a nuestro arribo el llamado D.C. ya no se encontraba en la vivienda de la testigo debido a que se había retirado del lugar acompañado por un amigo. Mientras nos encontrábamos entrevistando a esta femenina, en su vivienda se observa pasar un vehículo con las mismas características, por tal motivo se procede a la identificación del conductor y de sus acompañantes, manifestando el mismo llamarse G.H. y haberse peleado a golpe de puños con el llamado D.C. hacia instantes. En forma inmediata se procede a la requisa del vehiculo en busca del arma de fuego, la cual arroja resultado negativo. Y se le consulta si desea realizar la denuncia por las lesiones contraídas en dicha pelea y el mismo manifiesta que no, que los problemas que ellos poseen lo van a solucionar en forma personal. Nos apersonamos hasta el domicilio del llamado D.C. donde nos entrevistamos con él y con su progenitora. Manifestado el llamado D.C. que no desea realizar ninguna denuncia, ya que ellos solucionaran sus diferencias en forma personal cuando así lo consideren. Desde esta Dependencia se investiga el hecho a los fines de constatar la existencia del disparo con arma de fuego.

Ampliaremos