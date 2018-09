Macri encabeza una reunión de Gabinete en Olivos

El presidente, Mauricio Macri, encabezará hoy una reunión de Gabinete Nacional en la residencia de Olivos. El jefe de Estado desarrollará la reunión con su equipo de colaboradores a partir de las 11:00, informó Presidencia. La otra actividad confirmada de Macri, para este viernes, será una reunión de seguimiento de la Secretaría de Turismo con el titular de la cartera, Gustavo Santos, desde las 16:00 en Olivos.

Con una agenda presidencial 'a puertas cerradas', el mandatario busca reorganizar las estrategias de los funcionarios, teniendo en cuenta el crítico contexto social, económico y financiero que atraviesa el país. Además, de esta manera, evitará responder sobre algunos de los temas centrales que ocupan las conversaciones de todos por estos días: el nuevo acuerdo con el FMI, la volatilidad del dólar y la inflación.



Asimismo, el presidente y Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), se podrían reunir el próximo lunes en Nueva York, cuando ambos asistan a al Asamblea General de la Naciones Unidas. Así lo anticipó el vocero del ente financiero, Gerry Rice.

"No descarto que se reúnan, quizá no formalmente, pero no sería una sorpresa por más que no está previsto", señaló a Infobae. Hasta el momento, Macri no tiene pautada ninguna reunión formal con la directora del FMI por lo que el encuentro podría darse de manera informal.

En tanto, ayer Macri encabezó la inauguración del Puente Olímpico Ribera Sur, que unirá el Municipio de Lanús con Villa Soldati, al sur de la Ciudad. Estuvo acompañado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Además, estuvo presente el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.