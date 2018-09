Cristina apeló el procesamiento y lo tildó de "agresión" a la democracia

El abogado de la ex mandataria criticó al juez Claudio Bonadio y aseguró que la acusación es imprecisa y violatoria de garantías constitucionales.

Cristina Kirchner apeló la decisión del juez Claudio Bonadio de procesarla en la causa de los cuadernos K, y señaló que el querer detener por corrupción a una senador es una “agresión judicial al sistema democrático argentino”.

El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, aseguró que la resolución judicial, de casi 500 páginas, es “inútil” y criticó la acusación de Bonadio, tildándola de imprecisa y violatoria de garantías constitucionales.



En principio, el letrado señaló que los cuadernos por los que procesan a Cristina son fotocopias escritas por un chofer “que había sido declarado insano por la Justicia”; y aun si fuesen válidos, recuerda que en ninguna parte se nombra a la ex mandataria, sólo aparece su domicilio.

Además, Beraldi remarcó que el propio Bonadio, en su resolución, reconoció que “no se han constatado entregas de sumas ilegítimas a manos de la propia Fernández”. De este modo, el juez estaría reconociendo que no existen pruebas que involucren a Cristina en la causa.



Por otro lado, no olvidó a los empresarios arrepentidos, que en muchos casos nombraron a al ex presidente, y aseguró que algunos de ellos mintieron o declararon con el objetivo de recuperar su libertad. En este sentido, señaló de mentirosos a Ángelo Calcaterra, Claudio Uberti, José López y Ernesto Clarens. Además, se quejó de que tales declaraciones no hayan sido registradas por un video, de forma que pudiera constatarse con lo que escribió el juez.

Por último, Beraldi recordó que en los allanamientos en la casa de la ex mandataria, no se encontraron bóvedas ni dinero sin declarar. Cerró sus críticas estableciendo que Cristina no puede ser procesada por asociación ilegítima porque ya está procesada por el mismo delito en otra causa.

Ahora es turno de que actúe la Sala 1 de la Cámara Federal, la cual convocará una audiencia con los abogados y llegará a una resolución.