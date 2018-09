Los gremios rosarinos que adhieren al paro de la CGT del martes próximo

Numerosos gremios rosarinos y santafesinos anunciaron su adhesión al paro nacional de la CGT que se realizará el próximo martes 25. En la ciudad no habrá clases, la salud pública y privada sólo brindará guardias mínimas y los taxistas también paran, mientras que los colectiveros probablemente sigan sus pasos. Es que los choferes de la Unión Tranviarios Automotor anunciaron su adhesión pero todavía deben definir la modalidad de la medida de fuerza.

Mientras tanto, algunos gremios pararán por 36 horas, en virtud de la huelga convocada por las dos Central de Trabajadores de Argentina (CTA). De esta manera, la medida de fuerza de docentes, Siprus y ATE Rosario comenzará el mediodía del lunes 24 y coincidirá con la CGT en el paro del martes 25.



Las movilizaciones en Rosario, previstas para el martes a las 10, confluirán sobre el mediodía en Córdoba y Corrientes. Marchan los gremios que integran Unidad de Acción Sindical y Movimiento Sindical Rosarino, entre otros.

Los gremios que anunciaron su adhesión son los siguientes:

►Salud: solamente habrá guardias mínimas en los hospitales públicos y privados. Adhieren Pami Rosario (nucleados en Norte y ATE), Siprus (comienza el paro el lunes 24 a las 10 de la mañana) y también Atsa Rosario, por lo que no se trabajará en clínicas y sanatorios privados.

►Docentes: Amsafé y los universitarios de Coad adhieren al paro de las CTA, por lo que comienzan las 36 horas de medida de fuerza el lunes 24 y coinciden con la CGT la jornada completa del martes 25. Amsafé desobliga a los alumnos el lunes 24 desde las 10. Los docentes privados de Sadop solamente paran el martes 25.

►Taxis: adhieren al paro.

►Colectivos: también adhieren pero todavía no definieron la modalidad.

►Dependencias públicas: paran ATE Rosario (por 36 horas, desde el lunes 24 a las 10) y provincial, Festram y UPCN Santa Fe.

►Empleados de comercio: el lunes 24 no trabajan por celebrar su día y el 25 adhieren al paro.

►Gastronómicos: adhiere al paro.

►Estaciones de servicio: adhieren al paro en toda la provincia.

►Recolección de residuos: no habrá servicio en toda la provincia.

►EPE: sólo guardias mínimas.

►Aguas Santafesinas: sólo guardias mínimas.

►Bancarios: harán un paro activo con movilización, por lo que no habrá atención al público.

►Correos: también harán paro activo con movilización.

►Peajes: no funcionarán cabinas de peaje en rutas nacionales y provinciales en toda la provincia.

►Medios: Prensa anunció que no habrá diarios el martes y se dispondrán guardias mínimas para realizar la cobertura del paro, al igual que en televisión y radio.

►Telefónicos: Stratel adhiere y para.

►Portuarios: los trabajadores de carga y descarga de cereales de barcos adhieren.

►Defensa Civil: guardia mínima.

►Metalúrgicos: la UOM adhiere al paro.

►Aceiteros y cerealeros: no habrá actividad.

►Dragado y Balizamiento: adhiere al paro.

►Petroquímicos: Soepu adhiere.

►Automotrices: no habrá actividad.

►Encargados de edificios: Suteryh adhiere al apro.

►Cordón industrial: habrá paro y movilización de la intersindical (Supeh, Supara, Sitram San Lorenzo, Sutravip, Camioneros, Uocra, Sutracovi, Comercio, Urgara, Marina Mercante, UOM, Bancarios).