El encargado del edificio de Cristina Kirchner corroboró movimiento de bolsos y valijas

Durante su declaración, en el marco de la causa denominada de los "cuadernos", que investiga el juez federal Claudio Bonadio, Julio César Silva, encargado del edificio donde vive Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, aseguró que vio "movimiento de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de quince días".

Luego de que se conociera la decisión de Bonadio, que procesó y dictó la prisión preventiva contra la actual senadora por considerarla "jefa de una asociación ilícita" que durante "8 años" encabezó una red por la cual percibía presuntos sobornos provenientes del "club de la obra pública; pidiera su desafuero y trabara un embargo por $4000 millones; se conocieron detalles de la declaración del portero donde la exmandataria tiene su departamento porteño.



Silva es el encargado del inmueble ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, y fue quien corroboró algunos de los eventos que se describieron en el cuadernos escrito por el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Es que el remisero del hombre de confianza del exministro de Planificación, Julio De Vido, había relatado que los presuntos bolsos con dinero tenían como destino final la casa porteña de los Kirchner.

Según afirmó el portero, entre los años 2007 y 2010, el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, "visitaba" el inmueble, junto a otras personas, de manera asidua. "He visto movimiento de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de quince días, pero no puedo precisar cuántas veces, ellos se abrían la puerta desde el portero eléctrico", afirmó.



"Muñoz arribaba al edificio venía con dos o tres personas y luego se retiraban", explicó Silva, aunque aclaró que "nunca lo vi con Kirchner", y resaltó que "venía por unas horas, pero no se quedaba a dormir en el edificio". Además, afirmó que contaba con un juego de llaves por si existía "alguna pérdida". "Todo el mundo dice que los departamentos del primero, cuarto y quinto son del mismo dueño, aunque las expensas de los dos primeros siempre vinieron a nombre de (Fabián) De Souza".

Por lo cual aseveró: "Entiendo que ambos departamentos (el primer y el cuarto piso) son de su propiedad, pero quién me dio las llaves es Oscar Leiva, que ocupó el cuarto piso hasta octubre del año pasado" y añadió: "Osvaldo San Felice (exgerenciador de Hotesur, empresa de Cristina Kirchner) se reunía con Levia (también exgerente de esa firma) en el cuarto piso".

Por su parte, un vecino de la exmandataria, identificado como Ignacio Laplacette, "manifestó que por dichos del encargado tuvo conocimiento que el secretario de los ex presidentes de apellido Muñoz solía concurrir al lugar y en una oportunidad lo vio en el ascensor", incluso asegura que le preguntó al portero si los expresidentes iban al inmueble, pero afirmó que nunca asistían, solo lo veía a "Máximo en horarios raros".

Es más, según explicó Laplacette, se encontró con el secretario privado de Néstor Kirchner. "Me lo crucé a Muñóz en el ascensor y le pregunté si ellos estaban interesados en comprarlo. De muy mal modo me dijo que no", pero finalmente concretaron la transacción. "Se comunicó conmigo Marcelo Rementería y me entregó una tarjeta de grupo Indalo (de Cristóbal López). Me señaló que, de ahí en más, debía continuar con Osvaldo Sanfelice", dijo.

"Al momento de escriturar apareció Sanfelice con un hombre, de apellido De Souza. Me pagaron en efectivo, en dólar billete", recordó el vecino. Vale recordar que Bonadio estima que se realizaron, al menos, unas 87 entregas de dinero por parte de Baratta a Muñoz en el departamento del matrimonio Kirchner.

Según el magistrado, se trataba de bolsos, paquetes, sobres, valijas o cajas, pero siempre con mucho dinero, aunque estimó que no solo ese lugar el destino de los presuntos sobornos, ya que dependía de los montos, por lo cual advirtió que Muñoz "también se encargaría de trasladar parte del dinero recolectado ilegalmente al sur de nuestro país, principalmente, a las ciudades de Río Gallegos y El Calafate".