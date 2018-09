"Trabajamos por un espacio político superador al macrismo y al kirchnerismo", aseguró Juan Manuel Urtubey al referirse a las elecciones presidenciales del próximo año y aseguró: "La Argentina necesita construir un proyecto que no esté parado sobre personalismo". Por otro lado, el Gobernador de Salta analizó la realidad económica nacional y resaltó: "Tenemos que apostar al trabajo argentino, no hay otro camino".

Tras participar junto al presidente Mauricio Macri en la inauguración de un nuevo sistema hídrico que permitirá diversificar la base productivo agrícola en la zona de Río Toro y permitirá que más de 350 productores cuenten con un nuevo y más eficaz sistema para "generar condiciones de competitividad para que los sectores puedan producir y dar trabajo”; Urtubey estuvo presente en Intratables donde habló sobre la realidad política y económica nacional y las elecciones 2019.



"Hay que redefinir qué es oposición. Para mí, es generar condiciones para que la Argentina pueda estar mejor. No importa si sos oficialismo u oposición, sos parte del Estado. Debes facilitar que las cosas salgan lo menos peor o lo mejor posible", comenzó el mandatario salteño y señaló: "Logramos evitar que haya recortes en gastos sociales y eso se hace dialogando, porque si te quedás afuera tirando piedras no conseguís nada para la gente".

Es por ese motivo que advirtió: "Estamos trabajando por un espacio político superador al macrismo y al kirchnerismo", pero ante la consulta sobre su posible postulación a presidente, aclaró: "Primero hay que construir el espacio y después ver los candidatos". "La Argentina necesita construir un proyecto superador que no esté parado sobre personalismo", agregó.



En tanto, al evaluar la gestión de Cambiemos, Urtubey afirmó: "Las cosas no les están saliendo bien, queda un año y tres meses de gestión, espero que puedan enderezarse. Creo que durante los 2 años y medios no se generaron cambios estructurales importantes, se tiene una mirada fiscalista y el resultado es este".

"Coincido con el gobierno que hay que tener equilibrio, pero no lo hago para agradar a los mercados, lo hago para que no los necesitemos", explicó el mandatario salteño, al tiempo que advirtió: "Me preocupa la falta de competitividad, estamos reprimarizando la producción, y eso va a generar caída de puestos de trabajo".

Por lo cual afirmó: "Argentina debe ir a un Modelo desarrollista. Lo más grave es la falta de previsibilidad e inseguridad que hay en el país", y argumentó: "Se modificaron las reglas de juego en un mes y eso afecta la producción", al igual que resaltó que "la inversión necesita normas de juego estables". Además, ante los dichos de un asesor de Donald Trump sobre volver a la convertibilidad, Urtubey fue tajante. "Hay que desdolarizar muchas cosas"

"Tenemos que financiarnos en pesos, aunque paguemos tasas más altas, para que tengamos una Argentina blindada a vaivenes del mercado externo. No es el camino que necesita el país", afirmó el mandatario salteño y añadió: "El defecto que tuvimos siempre es pensar que la política monetaria es la única política económica, hay que buscar en otro lado, generar cosas reales, todo lo demás es timba".

En ese sentido, explicó: "El Gobierno fue eliminando el fondo compensador, el fondo de incentivo docente sigue a cargo de Nación y está congelado, desde las provincias vamos a tener que pagar la diferencia para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores. En el traslado a las provincias nos vamos a tener que hacernos cargo los gobernadores, como con el subsidio al transporte, en mi Provincia si no lo subsidio la tarifa se va a $40, impagable, voy a tener que conseguir recursos para hacerlo".

"La idea de llegar al déficit cero en 2020, implica la reducción de $185 mil millones el año que viene y en 2020 una reducción igual, por lo cual ante el acuerdo con el FMI, el Gobierno debió subir impuestos", dijo y señaló: "Tenemos que subordinar la política monetaria a la economía real, no puede haber variables dominadas por el Mercado, debemos generar herramientas de competitividad. Debe haber una apertura inteligente del mercado argentino que genere competitividad".

Incluso, señaló: "No podemos tener un sistema de retenciones que castigamos al valor agregado y la materia prima sin mano de obra agregada. Hay que generar una apertura inteligente que permita competitividad a sectores productivos". "Discutamos la Argentina del 2050, cómo hacemos sustentable el sistema previsional y no lo planteo para cercenar derechos sino para aplicar un Estado de Bienestar", por lo cual "necesito más trabajadores registrados para sostenerlo. Una persona que tiene un plan, si trabaja lo pierde, déjalo que trabaje para generar la cultura del trabajo. Tenemos que apostar al trabajo argentino".

Por otro lado, ante la consulta sobre la grieta, Urtubey afirmó: "Estamos trabajando con distintos dirigentes del peronismo y de otros partidos políticos que creemos que podemos ponernos arriba de esta grieta. Que el macrismo y kirchnerismo sigan discutiendo, yo creo que tenemos que unir a los argentinos. Hablamos con Juan Schiaretti, Gustavo Bordet, con todos los dirigentes que crean ser competitivos".

Ya que afirmó que "hay otra mitad de argentinos que se hartó de esa pelea, queremos salir de esa historia, de la mediocridad. Pongamos énfasis en lo que nos une haciéndolo con respeto y colaborando". Además, ante la consulta sobre sumar a la exmandataria, Urtubey sentenció: "Un espacio compartido con Cristina Kirchner sería una estafa"

"Representamos cosas diferentes, planteamos una Argentina que no vea un enemigo en aquel que piensa diferente. La lógica de sumar uno más uno, a veces es menos dos, no es tres. Queremos construir una alternativa de futuro, una alternativa más grande que el peronismo", agregó Urtubey, al tiempo que ante la consulta sobre una posible eliminación de las PASO, resaltó que "cuesta la mitad de lo que el Gobierno gasta en un día para frenar la corrida del dólar" y "significa que no haya caudillos políticos que digan quienes son candidatos a dedo", con lo cual resaltó: "La democracia es cada vez más participativa, si frente a la crisis restringís la participación de la gente, esto termina peor. Hay que generar cada vez mayor visibilidad de los procesos".

En otro tramo de la entrevista, ante la consulta sobre la situación judicial que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner, Urtubey aseveró: "Si hay procesamiento es porque en la instrucción el juez tiene indicios serios para sostenerlo. En medio de este drama social, es positivo que se corra el velo. Quien roba tiene que enfrentar la cárcel. Está bueno que todo sea evidente, eso es lo que va a permitir que germine algo nuevo".

Y fue más allá: "Yo eliminaría los fueros, se puede permitir para decisiones políticas, como el Dólar futuro, pero no para delitos de corrupción", por lo cual aseveró: "Votaría el desafuero de CFK". "Debemos tener un país sin fueros", concluyó.