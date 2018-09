Sonia, la mamá de Juan Cruz Ibañez, fue recibida por la Ministra Patricia Bullrich

Sonia le entregó una carta a Bullrich con la imagen de Juan Cruz y ambas dialogaron algunos minutos ante la atenta mirada del Intendente de Venado Tuerto, José Luis Frteyre.

Luego de la charla con la ministra, Sonia, comentó: "La Ministra me dijo que piensa como la mayoría de los ciudadanos; que este chico (el detenido por el asesinato de Juan Cruz) tiene que cumplir una máxima pena porque ya estaba por cumplir los 18 años".

"Me va a ayudar y va a estar en contacto conmigo para ver cómo sigue todo esto. Ella cree que con la edad que tiene (el detenido y acusado de asesinato de Juan Cruz) no se le puede dar una pena simple", remarcó Sonia, la mamá de Juan Cruz.