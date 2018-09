Macri decretó el nombramiento de un juez que decidirá sobre el desafuero de Cristina

El Presidente firmó la norma mediante la cual traslada a Pablo Bertuzzi a la Cámara que revisará el procesamiento a la ex mandataria en la causa de los cuadernos.

El presidente Mauricio Macri firmó el decreto que permitió integrar la sala de la Cámara Federal que revisará el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. De la decisión de esa Cámara dependerá el pedido de desafuero de la senadora.

Se trata del juez Pablo Bertuzzi, quien hasta ahora integraba el Tribunal Oral Federal 4, que condenó al ex vicepresidente Amado Boudou y que juzga al ex ministro de Planificación Julio De Vido. Días atrás, por mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura, se aprobó su pase al cargo clave en la Cámara Federal.

El caso de los cuadernos se encuentra radicado en la Sala I de la Cámara y hasta hora estaba en manos de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, ya que Mariano Llorens está excusado porque es primo de Rafael Llorens, uno de los ex funcionarios acusados.

El jueves pasado, el Consejo de la Magistratura aprobó el traslado de Bertuzzi a la Sala I de la Cámara, que deberá tomarle juramento y tras lo cual estará en condiciones de intervenir en la causa cuadernos.

La defensa de Cristina presentará este jueves la apelación al procesamiento dictado por Bonadio, por lo que el expediente pasará a manos de la Sala a la que fue trasladado Bertuzzi.

El abogado Carlos Beraldi anticipó que apelará el fallo de Bonadio por considerarlo arbitrario y carente de fundamentos.