Nación compensará el Fondo Sojero y a Santa Fe deberían llegar unos $ 700 millones

El gobierno nacional logró destrabar la sesión que estaba armando la oposición en la Cámara de Diputados de la Nación para derogar el Decreto Nº 756/2018 de Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario, más conocido como "fondo sojero". Le costó algo más de 4.000 millones de pesos.



Funcionarios de la Casa Gris consultados por UNO Santa Fe aseguraron que no tienen confirmación de esa información y que solo llegaron algunos borradores desde Buenos Aires. Al momento de discontinuar el envío de partidas, Santa Fe había recibido 1.388 millones de pesos y aún esperaba otros 700 millones de pesos aproximadamente.



Mientras que quien confirmó que los fondos llegarán fue el diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, que dijo que el retorno de las partidas (por 4.125 millones de pesos) se dará a partir del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios. Además, destacó que "la compensación del fondo sojero muestra la voluntad de diálogo del Gobierno de la Nación".



“A diferencia de gobiernos anteriores, esta administración nacional que encabeza Mauricio Macri se ha caracterizado por no darle la espalda a las provincias, sino estrecharle la mano y escuchar atentamente sus necesidades y problemáticas. Por eso, creemos que este Programa es una buena noticia lograda a partir del diálogo entre el Gobierno Nacional y las provincias”, subrayó Angelini.





Para el diputado, la transferencia de estos recursos supone “un gran esfuerzo” tanto de Nación como de todas las jurisdicciones, que deberán destinar el 50% de los fondos a los municipios, de acuerdo al régimen de distribución de coparticipación de impuestos. De esta manera, destacó Angelini, “el Gobierno aumenta 20 puntos porcentuales el volumen de fondos para los municipios, que antes eran del 30%”.



“Este Programa era una solicitud de distintos gobernadores, que el Gobierno Nacional, con buena voluntad, escuchó”, aseveró el legislador y agregó: “Si queremos lograr el objetivo de que Argentina viva sin necesidad de salir a pedir plata prestada, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Y en ese esfuerzo es muy importante el diálogo, dejando de lado las banderas y los colores partidarios”.



La medida y la reacción

Las provincias que habían firmado el Pacto Fiscal a fines de 2017 incluyeron en su presupuesto para este año las partidas del Fondo Sojero (el 30% se remite a los municipios y comunas) que están destinadas a obra pública. Pero a mediados de agosto Macri decidió cortar la remisión de fondos para empezar a cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y llegar al déficit fiscal cero.



A excepción de La Pampa y San Luis, los únicos dos distritos que no firmaron el Consenso Fiscal, el resto de las jurisdicciones y sus municipios y comunas se quedaron con obras a media ejecución por la decisión inconsulta del gobierno nacional.



Luego de muchos llamados telefónicos la provincia convocó a los intendentes y a los presidentes comunales de toda la provincia para analizar el impacto que eso tendría en las arcas provinciales y en las de los gobiernos locales. Cerca de 250 localidades estuvieron representadas en un encuentro que se hizo en el Centro Cultural Provincial el 22 de agosto pasado.



Además, los foros de intendentes y presidentes comunales de diferentes partidos políticos habían expresado su preocupación ante una medida que desfinanciaba a los gobiernos locales. De hecho, intendentes del Partido Justicialista se reunieron el lunes en Rafaela con el Fondo Federal Solidario como uno de los ejes a discutir.



La nueva distribución de las partidas, ya que antes el 70% quedaba para las provincias y el 30% restante se coparticipaba a municipios y comunas y ahora es 50 y 50, hará que el mayor problema lo tengan las provincias. Mientras que para los municipios es una buena noticia en momentos de muchos apremios económicos.





En Santa Fe, tal como viene sucediendo en los últimos años, los intendentes y presidentes comunales están pidiendo a la Legislatura que les habiliten la utilización de un porcentaje de las partidas del Fondo de Obras Menores para pagar salarios.



Ahora solo resta que Nación oficialice la medida en el Boletín Oficial y que brinde los detalles de cómo se va a implementar la distribución de los fondos.

Fuente: (uno)