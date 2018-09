Bullrich reveló cómo cayó el último prófugo por los cuadernos K

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/15580/detuvieron-a-oscar-thomas-el-ultimo-profugo-en-la-causa-de-los-cuadernos

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló esta tarde que fueron "dos llamados en simultáneo", uno de ellos a su teléfono celular y otro al 134, los que alertaron sobre el paradero de Oscar Thomas, el último prófugo de la causa de los cuadernos K.



"Los datos eran verosímiles y a partir de ahí la Policía le pidió al juez proceder al allanamiento. La gente ve que se está trabajando bien y hay más información que está llegando y eso es muy importante: generar confianza", indicó Bullrich ante la prensa.



Respecto al mensaje que recibió en su celular a través de Whatsapp, Bullrich señaló que en ese caso "no hay un pedido expreso de recompensa", pero sí en el caso de quien se comunicó con el servicio de la línea 134, lo que se encuentra bajo evaluación. "Los especialistas lo están analizando pero entendemos, en principio, que corresponde el pago de la recompensa porque con ese dato se llegó al domicilio concreto", apuntó.

Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá, fue detenido esta mañana en la zona de Barrio Norte, en esta capital, en el marco de la causa por presuntas coimas en obras públicas. Fuentes cercanas a la investigación indicaron a NA que el hasta ahora prófugo fue detenido en un departamento de Uriburu 1044 por parte de efectivos de la Policía Federal.



Según trascendió, una vecina del edificio se comunicó con la línea 134 y dio datos precisos para poder detener al ex funcionario. El Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de 500 mil pesos para dar con el empresario, que figura en varios de los cuadernos que dijo haber redactado Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.



Thomas permaneció 48 días prófugo y desde un primer momento su abogado, José Manuel Ubeira, aclaró que no se entregaría, como hicieron la mayoría de los empresarios involucrados.