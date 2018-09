Venado Tuerto: intentaron evadir un control vehicular y fueron aprehendidos.

Momentos en que los uniformados junto a los inspectores de tránsito realizaban operativos de control vehicular en calle 2 de Abril y Eva Perón, donde hicieron detener la marcha de una motocicleta la cual era conducida por un hombre de 27 años, acompañado por una mujer de 25 años, cuando los inspectores le solicitaron la documentación que acredite la propiedad de la misma, responde que no la posee, por tal motivo les comunicaron que van a proceder al secuestro del vehículo, ya que no contaban con la documentación correspondiente y no poseían los cascos reglamentarios, ante esta situación el conductor se negó a la entrega de la moto, además había adoptado una actitud soberbia hacia los actuantes. Atento a esto realizaron una consulta con el fiscal de turno la Dra. Vidal, una vez puesta en conocimiento de lo acontecido dispuso que le soliciten nuevamente que haga la entrega de la unidad, caso contrario que proceda a su aprehensión.

Seguidamente llevaron a cabo la orden del fiscal, ya que el sujeto no cedió y se estaba agrupando gente al lugar pero gracias al rápido accionar de la policía lograron reducirlo utilizando la fuerza necesaria, en ese instante la mujer intentó impedir dicha acción insultando y agrediendo físicamente a los agentes.

Acto seguido trasladaron a ambos a sede de comisaría Decimosegunda para realizar las actuaciones correspondientes.

En dicha dependencia y por orden del fiscal les formaron causa por ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.

Parte URVIII