Las primeras pericias señalan que el hombre hallado muerto en Ciudad Universitaria tenía restos de pólvora en la mano

"En el ambiente de la radio lo conocíamos todos. Era operador. Un gran tipo". Así definió un ex compañero laboral a Martín Calvo, el hombre de 56 años que apareció muerto con un disparo en la cabeza en la reserva ecológica de Ciudad Universitaria. Trabajó durante 19 años en radio Continental hasta que optó por un retiro voluntario y su situación económica empezó a complicarse.

Los motivos de la muerte todavía siguen siendo una incógnita para los investigadores de la fiscalía de José María Campagnoli. Sin embargo, se conoció que una de las pericias fundamentales determinó que en la mano de Calvo había restos de pólvora.



Si bien esto no es concluyente no deja de ser una prueba importante que se sumará a otras que se están realizando y que aún no trascendió el resultado.



Calvo se desempeñó en distintos programas hasta que a fines de 2016 abandonó la emisora. En paralelo trabajaba también en radio América cumpliendo las mismas funciones. Luego de haberse ido de Continental se quedó con su otro trabajo. Cuando se complicó la situación en radio América perdió también ese empleo.

En el expediente figura la declaración de Alicia, la esposa de Calvo, quien contó que su marido había comenzado a trabajar el sábado en una empresa de seguridad privada. También relató que su esposo llegó a su casa a las 16 y dos horas más tarde le dijo que salía a tomar aire. Nunca más volvió. Recién tuvieron noticias suyas cuando dos hombres que caminaban por la reserva vieron su cadáver y dieron aviso a la policía.



Según confirmaron fuentes de la investigación a Infobae, la víctima tenía una gran cantidad de deudas. Su mujer fue quien aportó este dato que luego fue corroborado. Las deudas que poseía eran muy importantes. Su calificación en los registros era la "5", es decir "irrecuperable". Solamente en el aspecto crediticio contraía una deuda que para junio de este año alcanzaba los $180 mil.

Por estas horas la hipótesis del suicidio es la más fuerte. El disparo, según trascendió de la autopista, fue en la zona de la boca.

Otro dato importante es que sigue sin aparecer el arma que terminó con su vida y tampoco se explica cómo aparecieron sus documentos apoyados en su espalda.

Durante una inspección realizada en el lugar se secuestró también una pequeña linternaque estaba bajo unas ramas. Todo fue derivado a la fiscalía para ser analizado.

La zona en la cual apareció el cadáver es la de la Reserva Ecológica de Costanera Norte. Un gran predio arbolado que se ubica cerca de la costa del río de la Plata y a pocos metros de la facultad de arquitectura, diseño y urbanismo.