Todos los procesados en la causa de los cuadernos de la corrupción K

– Cristina Kirchner, senadora y ex presidente

Procesada con prisión preventiva sujeta a su desafuero tras la ratificación del fallo por parte de la Cámara Federal.

– Julio De Vido, ex ministro de planificación

Procesado con prisión preventiva

– Ernesto Clarens, financista

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido en planificación

Procesado con prisión preventiva

– José López, ex secretario de Obras Públicas

Procesado con prisión preventiva

– Germán Nivello, ex subsecretario de Obras Públicas

Procesado sin prisión preventiva

– Jorge Mayoral, ex secretario de Minería

Procesado sin prisión preventiva

– Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Oscar Parilli, ex secretario general de presidencia de Cristina Kirchner

Procesado sin prisión preventiva.

– Claudio Uberti, ex funcionario de Planificación

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Rudy Ulloa Igor, empresario de Santa Cruz y amigo personal del matrimonio Kirchner

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido

Procesado con prisión preventiva.

– Hernán del Río, ex chofer y secretario de José María Olazagasti

Procesado con prisión preventiva.

– Javier Fernández, auditor general

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Norberto Mario Oyarbide, ex juez federal

Procesado sin prisión preventiva

– Aldo Benito Roggio, dueño del Grupo Roggio

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Armando Loson, presidente de Albanesi constructora

Procesado sin prisión preventiva.

– Ángel Antonio Calcaterra, ex dueño de IECSA

Procesado sin prisión preventiva.

– Enrique Pescarmona, titular de la compañía

Procesado sin prisión preventiva.

– Carlos Mundin, de la empresa BTU SA

Procesado con prisión preventiva.

– Gerardo Luis Ferreyra, titular de Electroingeniería

Procesado con prisión preventiva.

– Claudio Javier Glazman, empresario del rubro inmobiliario

Procesado sin prisión preventiva.

– Alejandro Ivanissevich, empresario de Emgasud

Procesado sin prisión preventiva.

– Raúl Víctor Vertua, empresario de Río Negro que participó de la construcción del Gasoducto del Noreste

Procesado con prisión preventiva.

– Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Manuel Santos Uribelarrea, titular de UCSA

Procesado sin prisión preventiva.

– Luis María Betnaza, director de Techint

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Jorge Balán, de Industrias Secco

Procesado sin prisión preventiva.

– Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción

Procesado con prisión preventiva, la cual no se torna efectiva debido a su incidente de excarcelación.

– Gabriel Romero, dueño del grupo EMEPA

Procesado sin prisión preventiva.

– Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina

Procesado con prisión preventiva.

– Néstor Otero, empresario con la concesión de la terminal de Retiro

Procesado con prisión preventiva.

– Sergio Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte

Procesado con prisión preventiva.

– Alberto Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte

– Hugo Eurnekian, ejecutivo de Corporación América

Procesado sin prisión preventiva.

– Hugo Alberto Dragonetti, empresario de la construcción de la compañía Panedile

Procesado sin prisión preventiva.

– Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa

Procesado con prisión preventiva.

– Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta

Procesado con prisión preventiva.

– Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética

Procesado con prisión preventiva.

– Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación

Procesado con prisión preventiva.

– Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación

Procesado con prisión preventiva.

Falta de mérito y sobreseimientos

En su fallo, el juez Bonadío les dictó la falta de mérito a los empresarios Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Atenor Acosta.

Y sobreseyó a Raimundo Osvaldo Peduto al tiempo que encontró extinguida la acción penal por muerte del ex secretario presidencial Héctor Daniel Muñoz y del ex presidente Néstor Carlos Kirchner.