Misteriosa desaparición de una joven a quien buscan desde hace más de 40 días

Una joven nicoleña de 22 años es buscada desde hace más de 40 días. Se llama Sofía Belén Duarte, es madre de una niña de 4 años y lo último que se supo de ella es que el pasado 31 de julio subió a un camión que la habría llevado hasta la ciudad de Buenos Aires. La investigación del hecho está en manos del fiscal Nº 6 de San Nicolás, Martín Mariezcurrena.

"Como últimamente Sofía no tenía teléfono yo no estaba muy en contacto. A principios de agosto la mamá me preguntó si sabía algo de ella, porque hacía unos días que no la podía ubicar. Nos pareció raro que no apareciera, pero esperamos unos días hasta que el 14 de agosto denunciamos su desaparición. Sin embargo, nunca pudimos saber de ella", relató Rocío, una amiga de Sofía también afincada en el barrio San Francisco.

La joven contó que Sofía estaba viviendo con su hija en casa de unos amigos, a unas cuadras de lo de su madre. "Cuando fuimos a ver si sabían algo, hacía cinco días que no aparecía. En el barrio nadie dijo saber nada, estuvimos averiguando nosotras y también la policía pasó casa por casa. Pero no hay novedades de ningún tipo", agregó la amiga.

Camionero

Según relató Rocío, las últimas noticias que tuvieron de Sofía fueron de parte de un camionero que dijo haberla llevado hasta Buenos Aires el 31 de julio. "Ese hombre dijo que al día siguiente la volvió a traer a San Nicolás, pero nadie la vio bajarse de un camión. En realidad no tenemos forma de saber si eso es cierto", comentó.

"Estamos desesperadas, no sabemos qué puede estar pasando. Ella no tenía problemas con nadie", dijo por su parte Silvana, la madre de Sofía. La mujer sostuvo la necesidad de que se sepa que está buscando a su hija. "El jueves pasado hicimos una marcha para que la gente empiece a saber que la buscamos. Y que no vamos a parar hasta encontrarla".

"En la fiscalía —agregó, desesperada— nos dijeron que tienen un sistema que comunica a todas las comisarías del país cuando se busca a alguna persona, pero yo llamé a un par de comisarías donde conozco gente en distintas ciudades y me dijeron que no estaban enterados de la búsqueda. Yo pongo fotos de ella en Facebook todo el tiempo, a ver si alguien la vio. Necesitamos respuestas, necesitamos alguna noticia de ella".