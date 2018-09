Misterioso secuestro de la hija del dueño de la marca Ossira: la liberaron sin llevarse el botín

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/15523/a-los-tiros-secuestraron-a-la-hija-del-dueno-de-ossira-y-la-liberaron

La hija de 18 años de Luis Sterlicchio, reconocido empresario textil y uno de los titulares de Ossira, una de las principales marcas femeninas con más de treinta locales en todo el país y en el exterior, fue secuestrada en la puerta de su mansión en Pergamino este domingo a las 6 de la mañana por al menos dos hombres a bordo de un viejo Ford Falcon blanco y con la trompa oxidada, según adelantó el diario zonal El Tiempo y C5N y confirmaron fuentes de la investigación a Infobae.

El custodio de la joven, un joven de 24 años, estaba presente: recibió un tiro en un hombro al supuestamente intentar pedir ayuda. La víctima fue cargada al baúl del Falcon. La bala en el hombro del custodio disparó el anoticiamiento del secuestro con una causa a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo, el doctor Matías di Lello a cargo de la Fiscalía Federal de San Nicolás y la UFESE, la unidad antisecuestros de la Procuración bajo el fiscal Santiago Marquevich. Los delincuentes también se llevaron el vehículo de la víctima, una Jeep Grand Cherokee, que apareció incendiado.

Sterlicchio, por su parte, accedió a pagar el rescate y un punto de encuentro fue fijado en la Ruta 8, el padre dejó el pago en un punto indicado, fuentes en el expediente se niegan a revelar el monto. La víctima fue liberada, sin embargo, los secuestradores no se llevaron el pago: la hija del empresario volvió a casa sin que sus captores se llevaran un solo peso.

"Hubo quizás una desinteligencia", intenta deducir una fuente dentro del expediente: "A veces pasa que en un secuestro extorsivo la víctima se va sin pagar."







Sin embargo, todo es muy sospechoso. No todos los días se secuestra a la hija de un prominente empresario en la provincia de Buenos Aires. Y ese botín no es algo para dejar ir tan fácil.

Por otra parte, la elección de un viejo Falcon para capturar a la hija de Sterlicchio es llamativa: los secuestradores extorsivos del Conurbano, un delito con sus números más bajos en los últimos 15 años, prefieren modelos más nuevos, autos actuales de mediana gama ocasionalmente robados pocos días antes del hecho, o el propio auto de la víctima seguido por un vehículo de apoyo. ¿Un signo de improvisación o torpeza, quizás, amateurs e improvisados que se cruzaron con un dato caliente?

Juez, fiscal y UFESE investigan el hecho y a la complejidad de la banda. "Puede ser al voleo, puede que no", dicen cerca del expediente. Otras fuentes hablan de allanamientosque ocurren al fin de esta tarde: el investigado, que resultó ser titular del Falcon, es alguien muy cercano al propio custodio herido que ya está considerado como un prófugo en el expediente. ¿Un entregador-traidor?

El dinero para la liberación fue secuestrado por la DDI de Pergamino. La hija de Sterlicchio reconoció ella misma el auto viejo en el que la llevaron. El empresario había celebrado en mayo último sus 20 años en el negocio de la moda con un evento en el Palacio Pittaluga al que asistieron varios famosos.