Las negociaciones con el FMI, la renovación de las Lebac y el Presupuesto pondrán más presión sobre el dólar

Para el Gobierno, las semanas "clave" para la economía y los "supermartes" son cada vez más recurrentes. Y esta no será la excepción: luego de que el dólar subiera más de 11% en las dos primeras semanas de septiembre, la atención de los mercados estará en varios frentes: el vencimiento de Lebac por $300.000 millones que tendrá que enfrentar el Banco Central, los números del Presupuesto para 2019 que se presentará el lunes y las renegociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Del resultado en estos tres frentes dependerá que suba o no la presión sobre la moneda estadounidense.



"El elemento más importante de la semana, a priori, va a ser el martes con la continuidad del desarme de posiciones de Lebacs por parte del Banco Central. Se va a licitar solamente $150.000 millones. Hay que ver hacia dónde va el excedente", explicó Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones. Para evitar que se traslade al dólar, el BCRA anunció una suba de 5% en los encajes bancarios para restar liquidez al sistema y el Tesoro una licitación de Letes en pesos. "Eso podría a presionar un poco al dólar, aunque el efecto no debería ser muy fuerte", aclaró.





"Si bien el dólar comercial está en un punto competitivo para el sector externo, el dólar contable tomado la relación de cobertura del total de depósitos a plazos fijos y Lebacs en entidades no bancarias versus reservas netas de encaje se ubica en torno a $43. El problema sigue siendo el dólar financiero: ¿venderías dólares para colocarte en tasa de interés?", se preguntó Federico Furiase, director asociado de la consultora EcoGo.

Nuevas condiciones para el acuerdo con el FMI

Por otro lado, la atención estará en la renegociación del acuerdo con el FMI. Según Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, la semana será tensa porque se descarta que pueda haber una definición por parte del Fondo y su titular, Christine Lagarde, se mostró un poco más firme con Luis Caputo para que esclarezca cuál es la política monetaria.





"Con una suba de 11% en las dos primeras semanas de septiembre, el tipo de cambio está en el eje de todo. Detrás está el Banco Central y el Gobierno esperando que el FMI y su gente avance en los procesos internos para extender el plan de USD 50.000 millones a USD 65.000 millones, pero la hipótesis más fuerte es que se adelanten los desembolsos de 2020 y 2021 para libre disponibilidad", destacó Neffa.

"Evidentemente, el Gobierno está interviniendo y está tratando de dar algunas señales en el mercado futuro, pero es mucho más fuerte la tendencia de fondo a la dolarización de portafolios, se dieron USD 20.000 millones de dolarización de portafolios. Lo más probable es que el tipo de cambio siga arriba de $40 y la presión está firme", agregó el especialista financiero.



Este lunes, además, se conocerán los detalles del Presupuesto elaborado por el Gobierno para 2019 que deberá ser aprobado por el Congreso. "El principal foco va a ser la creación de nuevos impuestos y las metas de dólar, inflación y crecimiento con las que trabaja. Debería contener metas reales. Aunque estuvo circulando una supuesta meta de dólar a $42 que resultaría bastante lejos de la realidad, considerando la situación cambiaria", agregó Martínez Burzaco.

Lo más relevante que el Banco Central tome control del mercado cambiario y que haya alguna señal positiva del FMI en una economía que apunta a un 2,5% de caída

Neffa destacó que si bien hubo señales positivas con respecto al presupuesto —aunque fueron más fotos que otra cosa—, el problema de fondo tampoco es si la oposición lo acompañará o no. "Lo más relevante es que el Banco Central tome control del mercado cambiario y que haya alguna señal positiva del FMI en una economía que apunta a un 2,5% de caída y a no crecimiento para el año que viene", señaló.



Con todo, para los expertos en finanzas, hay algunas señales positivas que la semana pasada estuvieron del lado de los bonos argentinos. "Empezaron a aparecer compradores. Los rumores sobre de una caja de conversión, que no es una dolarización, el mercado lo vio como un signo positivo de que existe, además del FMI, otro plan que puede llegar a ayudar a la economía argentina", indicó Neffa.







La curva de bonos en dólares tuvo un desplazamiento descendente en las últimas cinco ruedas, con un retorno promedio por debajo del 10%, cuando la semana anterior se colocaba por encima de ese valor. En este contexto, el riesgo país medido se redujo a 695 puntos básicos, 30 unidades menos en relación al cierre del viernes anterior.

"Los bonos estuvieron muy bien la semana pasada, lo que permitió disminuir el riesgo país. Lo que podría estar anticipando alguna novedad auspiciosa en el nuevo acuerdo con el FMI. Es vital que los bonos sigan traccionado a la baja del riesgo país; porque ese es el objetivo final de acuerdo con el Fondo: lograr un costo de endeudamiento razonable para la Argentina para que pueda volver a los mercados voluntarios de deuda", resumió Martínez Burzaco.