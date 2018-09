Lifschitz llamó a abrir el Frente para que Santa Fe "no vuelva al pasado"

El gobernador Miguel Lifschitz llamó ayer a abrir el Frente Progresista a sectores sociales y políticos que no se sienten contenidos en el PJ y en Cambiamos, a la vez que convocó a "redoblar los esfuerzos" para que la provincia de Santa Fe "no vuelva al pasado".

"Tenemos todo lo que la Argentina le está reclamando a una fuerza política: somos una propuesta ética con capacidad de gobierno demostrada", sentenció el mandatario en un mitin en la ciudad de Santa Fe, en la que reunió en la sede de la Festram a intendentes, jefes comunales y dirigentes del Frente Progresista de todo la provincia.



PUBLICIDAD



Caída la posibilidad de ir por un segundo mandato (el proyecto de reforma constitucional quedó estancando en la Legislatura), Lifschitz pretende mostrarse como el "garante" de la continuidad del Frente Progresista en el poder en la provincia a través de la fuerza de su gestión.

Si bien reconoció que el escenario electoral asoma complejo para el Frente Progresista, Lifschitz se entusiasma con la idea de imponer el "modelo Santa Fe" en contraste con las experiencias de gestión del macrismo, atravesado por una mala conducción económica, y del peronismo, envuelto en varios casos de corrupción.

"No vamos a dar un paso atrás, no queremos volver al pasado", advirtió Lifschitz, al tiempo que reconoció que "a pesar de los logros de la gestión, el escenario político es complejo y no tenemos que perderlo de vista: saber cuáles son nuestras fortalezas y lo que nos falta, y lo que nos falta es abrir el espacio del Frente a hombres y mujeres que vienen de otras tradiciones pero con un compromiso social desde la participación comunitaria, las instituciones, los ciudadanos comunes, los jóvenes y las mujeres".

"El Frente tiene que ser el espacio político de convocatoria de los jóvenes, las mujeres y los referentes civiles que acuerden con nuestro proyecto; tenemos que invitarlos, igual que a los ciudadanos que quizás hoy no se sienten representados por la política. Tenemos que abrir espacios de participación para ellos", insistió.

Junto al vicegobernador, Carlos Fascendini, el mandatario luego le habló directamente a los intendentes y jefes comunales, mucho de los cuales son de extracción radical, un partido cuya conducción nacional forma parte de la alianza Cambiemos.

"Los intendentes y presidentes de comuna del Frente son nuestra presencia permanente en el territorio. Nada de lo que hacemos desde el gobierno de la provincia podríamos hacerlo si no estuvieran ustedes trabajando y llevando esas iniciativas a cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia", dijo Lifschitz en el comienzo de su discurso.

"En este tercer gobierno del Frente hemos logrado aceitar ese vínculo con las autoridades locales y nos ha servido a todos. La idea de hoy es que podamos conversar para tener una visión integral de los problemas que se nos presentan y cómo enfrentarlos; los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante", remarcó.

En referencia a la situación nacional, el gobernador aseguró que "atravesamos una situación crítica que no sabemos cómo va a evolucionar. Hay un marco de incertidumbre grande pero no hay dudas de que la situación es delicada en la estructura económica y social de la Argentina. Estamos en un proceso profundamente recesivo con una altísima inflación que impacta sobre los salarios y la actividad económica de las pequeñas empresas".

En este sentido, destacó que el gobierno de la provincia ha "adoptado una actitud responsable frente al gobierno nacional, de diálogo permanente. Hemos sido críticos pero hemos acompañado y ayudado, y estamos dispuestos a colaborar para sostener la gobernabilidad".

Sin embargo destacó que en ese panorama, Santa Fe se destaca porque "podemos demostrar una realidad distinta, y esto tiene que ver con la herencia recibida, porque venimos consolidando un proyecto de trabajo sostenido en 11 años, para transformar la provincia. Los cambios llegaron a Santa Fe hace 11 años. Hasta ese momento esta era una de las provincias más atrasadas en educación, salud y Justicia. Nosotros hemos profundizado esas políticas y llevado a una nueva escala de aplicación en el territorio".

Como ejemplo, Lifschitz enumeró: "Triplicamos el presupuesto de Vialidad Provincial, dijimos que la obra pública iba a ser una prioridad y cuando terminemos los cuatro años al frente del gobierno habremos dejado una inversión pública de casi 80 mil millones de pesos; y ninguna de esas licitaciones ha sido sospechada porque administramos con transparencia. Dijimos que íbamos a seguir avanzando con la salud pública, inauguramos dos grandes hospitales y vamos a seguir inaugurando hospitales y centros de atención primaria. Dijimos que íbamos a profundizar la transformación de la Justicia penal y lo hemos hecho; y que íbamos a profundizar un modelo de seguridad democrática y lo estamos haciendo".

En resumen, Lifschitz afirmó que "hemos cumplido con cada uno de los compromisos asumidos y podemos demostrar los resultados, no es un discurso, están los indicadores. Estamos demostrando que sin aumentar los impuestos podemos hacer obras y mantener políticas sociales activas y sin déficit, con presupuestos equilibrados".

La actividad que se desarrolló ayer a la mañana y contó con la presencia de todo el gabinete provincial y 250 autoridades locales, entre intendentes y presidentes comunales, además de legisladores provinciales, municipales y comunales del Frente Progresista. Entre las principales autoridades estuvieron la intendenta de Rosario, Mónica Fein; el de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; sus pares de Santo Tomé, Daniela Cuesta; de Sunchales, Gonzalo Toselli; de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, y de Avellaneda, Dionisio Scarpín, entre otros.