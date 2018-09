Cristina denunció destrozos en el allanamiento en su casa de El Calafate

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó esta mañana los allanamientos en su vivienda de El Calafate y aseguró que en la propiedad "no hay subsuelos".

Por medio de un video que publicó en Youtube y difundió en las redes sociales, la actual senadora nacional criticó el operativo ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación por los cuadernos sobre las presuntas coimas en la obra pública.

"Esta casa, hace tres semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió no para recabar información en la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución", sostuvo la ex jefa de Estado.

Mostró que en el allanamiento rompieron paredes y escaleras, que se llevaron cuadros que le regalaron Sergio Massa y Alberto Fernández para su cumpleaños y hasta un tintero con su nombre.