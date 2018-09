Elisa Carrió denunció que la corrida cambiaria "fue un golpe de sectores vinculados a los cuadernos"

El impacto de la devaluación provocó un cimbronazo en la economía que todavía se siente. En TN Central, Elisa Carrió advirtió que los sectores que impulsaron la crisis que llevó el dólar a 40 pesos son aquellos ligados a la causa de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

"La corrida cambiaria fue un golpe muy fuerte de sectores vinculados a los cuadernos. Pero el dólar va a bajar. Hay que dejar que conduzcan las autoridades económicas y todo va a salir bien", comentó la diputada de Cambiemos.



En una entrevista con Nicolás Wiñazki, Carrió dijo que está "estudiando cómo se fue dando el viernes de la gran corrida". "Esta crisis es parte de una venganza de los laboratorios de la Argentina. Son cuatro los que manejan todo. También se lo hicieron a Illia en su momento", afirmó.

Sobre la causa de la red de sobornos redactada en los ocho cuadernos del chofer de Roberto Baratta, Carrió se mostró exultante por ver cómo varios empresarios tienen que declarar en Comodoro Py



"Por primera vez en la historia estamos viviendo un sueño que nunca imaginé que se podía concretar. Los dueños de la Argentina están sentados en Comodoro Py. Hay muchos gobernadores preocupados porque hacían lo mismo que De Vido", agregó.

Carrió fue durísima contra Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema que anunció que dejará el cargo en manos de Carlos Rosenkrantz. Lo tildó de "hombre oscuro" y dijo que los tres magistrados que votaron en contra de que siguiera en la cima de la Justicia "cumplieron un rol muy importante en entender la renovación". "El Gobierno no tuvo que ver con la salida de Lorenzetti y Macri tampoco. Nadie sabía nada", aseguró.

Otras frases importantes de Carrió

La primera victoria que estamos teniendo es que la línea institucional impidió un golpe.

Es un milagro ver a Aldo Roggio en Tribunales.

Menem cobraba coimas a través de consultoras. En cambio, la corrupción kirchnerista se apoderaba de empresas. Lázaro era Néstor.

Lázaro Báez es un hombre primitivo con una lealtad extrema a un hombre que lo convirtió en otra cosa. Tiene la lealtad básica en una mafia.

Hay que seguir con la obra pública y, mientras tanto, abrir las licitaciones a las pymes.

Calcaterra tiene que arrepentirse más. Esa plata no era solo para pagos electorales. El primo más querido del Presidente está en la causa.

Con las pruebas que hay, Cristina va a terminar presa.

Hugo Moyano tiene miedo de ir preso por el caso Oca.

Los que pagamos los costos de la crisis son los que tenemos salarios, pero el dólar va a equilibrarse.

La nueva alianza económica de la Argentina es con las pymes.

Para bajar impuestos hay que bajar déficit. Los que se niegan son las provincias.

Ustedes no se imaginen lo que es llevar el peso de una nación encima durante los últimos años.

Salí de un entierro para sostener una crisis presidencial.

Hay soledad. Son momentos duros. Muchas veces me dejaron sola, como cuando saqué el 1,8%. En esos momentos sabés que gente impensable está al lado tuyo y los más cercanos se alejan.