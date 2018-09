El dolor de Lizy Tagliani por la muerte de su papá: "Fue un hombre fantástico"

Lizy Tagliani abrió su corazón. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, la estilista contó cómo fue el último adiós a Jorge, la pareja de su madre y a quien ella siempre vio como su papá del corazón. "Fue un hombre fantástico, que amó mucho a mi mamá", aseguró al dar a conocer su muerte, en Cortá por Lozano.



Veronica Lozano reveló que tenían pensado festejar el cumpleaños de la humorista, pero que tuvieron que cambiar esos planes ante la triste noticia. La panelista del ciclo explicó que prefirió ir igual al programa para exteriorizar sus emociones. A partir de ahí, comenzó a detallar cómo fueron los últimos días de su papá: "Lo operaron, salió bien pero descubrieron que tenía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y se complicó el diagnóstico. Me despedí de él, le di un beso, un abrazo y le pedí que se mejore porque quería que estuviera en mi cumpleaños. Me fui porque tenía previsto un viaje, me subí al avión, apagué el teléfono y cuando aterricé me enteré de que murió".



Luego, Lizy señaló por qué Jorge era tan importante en su vida. "Vivimos un montón de cosas. Cuando murió mi papá biológico, José Rojas, mi mamá se puso en pareja con Jorge, en 1996. Ella lo ha amado muchísimo. Por eso siempre decidí cuidarlo y darle todo, y que se quede conmigo. Le hice un departamento muy lindo en Adrogué porque siempre vivimos de forma muy humilde", relató.

Por último, la estilista recordó cómo Jorge se conoció con su mamá. "En realidad era una candidato para mi tía. Habían quedado en encontrarse en un baile en el club de jubilados. Cuando llegaron, se lo enganchó ella. Eran muy compañeros. Tal es así que, cuando ella falleció, sufrió mucho su pérdida. La recordaba siempre cuando nos juntábamos", concluyó.