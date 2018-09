Le sacan la condecoración ecuatoriana a Cristina Kirchner

La exmandataria había sido distinguida en 2016. 'No podemos premiar corrupción', resaltaron desde la Asamblea Nacional de Ecuador.

Este jueves, la misma Asamblea Nacional de Ecuador que le otorgó la condecoración "Manuela Sáenz" a Cristina Kirchner en 2016, dispuso que el galardón le sea retirado. Es que la exmandataria "está siendo investigada por varias causas, todas relacionadas con actos de corrupción, asociación ilícita y lavado de activos", según explicaron desde el parlamento ecuatoriano

"En 2016 la Asamblea Nacional le otorgó la condecoración a Cristina Kirchner, quien está siendo investigada por varias causas, todas relacionadas con actos de corrupción, asociación ilícita y lavado de activos", afirmó la legisladora Ana Galarza, del Partido Creo, que impulsó la iniciativa que fue aprobada por 86 votos a favor, 50 ausentes y una abstención.



Además de la expresidenta, el parlamento ecuatoriano hizo extensiva la medida a otros exfuncionarios locales que habían sido condecorados durante los últimos años. Es por eso que les quitaron los galardones al ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, y al ex contralor general del Estado, Carlos Pólit.

"Ecuador es un país de gente honesta, trabajadora que no celebra condecoraciones a corruptos como Chiriboga, Pólit y Kirchner", afirmó Galarza, que impulsó el pedido de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) en el parlamento, en su perfil oficial de Twitter. Y agregó: "Aunque en mi petición, el ala correista abandonó el pleno para no votar, por mayoría dejamos sentado que con la dignidad de los ecuatorianos NO SE JUEGA".



En ese sentido, la parlamentaria ecuatoriana, mediante redes sociales, había difundido su pedido realizado el 4 de septiembre, donde afirmó: "La gran mayoría de ecuatorianos considera INAUDITO que personas como Luis Chiriboga, Carlos Pólit o Cristina Kirchner hayan recibido condecoraciones en nuestro país", al tiempo que sentenció: "No podemos premiar corrupción.

Vale destacar que este no es el primer reconocimiento ecuatoriano a la gestión kirchnerista que es quitado, ya que en agosto de este año, en el marco del escándalo de los "cuadernos de la corrupción", que investiga el juez federal Claudio Bonadio, el municipio de Quito sacó el busto en honor a Néstor Kirchner ubicado en la Plaza Argentina.

"Fiel a los principios y valores que siempre han defendido los quiteños y para preservar la identidad del espacio público, este martes 21 de agosto, el Municipio de Quito retiró dicho monumento", habían asegurado, en ese momento, desde el municipio de Quito mediante un comunicado que tomó estado internacional.