La inflación de agosto fue de 3,9% y es la más alta en lo que va del año

Era el dato más esperado del día, junto a la cotización del dólar que llegó a $40 en el Banco Nación a las 15:00. La inflación para el mes de agosto fue de 3,9%, según datos del Indec, y es la más alta en lo que va del 2018. Hasta ahora el récord lo tenía el mes de junio con 3,7 por ciento.

El dato para agosto estuvo fuertemente influenciado por dos componentes distintivos importantes: cambios en regulados y el fuerte aumento del dólar en los últimos días del mes. En particular, los aumentos en las facturas de electricidad a comienzos del mes, y el ajuste en tarifas de transporte público lideraron el impulso sobre los precios generales.

Con el nuevo dato de agosto, el incremento de precios ya lleva un crecimiento interanual de 34,3% y en lo que va del año la inflación subió 24,3%. El acumulado para los primeros 8 meses no solo ya deja muy atrás a la meta anual recalculada de 15% en diciembre último, sino que también está muy cerca de la cifra núcleo de 27% implícita en el primer acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional.



Las proyecciones las consultoras privadas señalaban en días previos que la inflación del octavo mes del año iba a estar cerca del 4%. Previamente, ese nivel fue el indicado por las encuestas de consultoras privadas que recibió el Banco Central, anticipando que la suba del dólar se sintió fuerte en los precios.

Al mismo tiempo, el dato interanual de 34,4% ya marca la primera instancia del año en que el aumento de precios relevado por Indec supera la banda límite superior acordada con el Fondo Monetario Internacional. En el Memorandum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF) presentado al Fondo, si el dato inflacionario supera el 32%, el equipo económico del Gobierno tendría que presentar "su propuesta de respuesta de política antes de que los próximos desembolsos trimestrales del acuerdo estén disponibles".



El relevamiento de precios del Indec reflejó que las mayores subas en los sectores de que más aumentaron fueron Comunicaciones (12,4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,2%).

De seguir la marcha actual acorde a la expectativa de las consultoras privadas, no hay un trecho tan largo para un incremento en los precios en el orden de 40% para diciembre de este año como informaron los economistas al Banco Central en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado.

El dato reportado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires es similar al de referencia nacional: 3,7%. El organismo porteño reportó un aumento de precios interanual de 23,9% con los rubros detallados de Comunicaciones (5,6%) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,2%) entre los que más aumentaron.