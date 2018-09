Dr. Dall Armellina - Casos de muerte por estreptococo: "No es una epidemia ni a nivel local, ni provincial, ni nacional"

El Dr. Alejandro "Tato" Dall Armellina hablo con Canavese Hnos. acerca de la alerta social por la muerte de 7 argentinos ocasionada por la bacteria estreptococo.

¿Donde vive esta bacteria?

Esta bacteria vive en la garganta del ser humano, en parte de la faringe y de la boca y es la causante en un 90% o 95% de las faringitis comunes o de las anginas. Que ocurren por lo general en la época invernal.

Además de anginas ¿Qué otros síntomas puede presentar?

Cuando empieza el cuadro que uno está afectado por una faringitis producto del estreptococo, produce mucho dolor al tragar, mucha fiebre más importante que un cuadro bronquial, normalmente supera los 38 o 39 grados y se produce también todo un proceso inflamatorio en toda la faringe que es por donde nosotros tragamos. También en otras oportunidades puede aparecer un ganglio centinela por debajo del maxilar inferior, que puede o no estar presente.

¿Hay alguna franja etaria que ocupa esto?

No, ninguna. Pero los chicos son los más vulnerables. Esto es una patología por exposición previa al frío, por eso es más frecuente en invierno que en verano. El frío abre el camino para que el estreptococo haga su función que es infectar la garganta.

¿Se puede prevenir esto?

Si, se puede prevenir. Por supuesto que con los cuidados comunes, evitar el asilamiento, los cambios bruscos de temperatura, evitar el frío, evitar tomar cosas demasiado frías, cosas sencillas de la vida cotidiana. No hay prevención inmunológica, no hay vacunas. Los cuidados son netamente caseros y de cada familia con lo que respecta a su hogar.

Se genera una alerta a nivel social, ¿usted considera que esto es una epidemia?

No, para nada. No es una epidemia ni a nivel local, ni provincial, ni nacional. Hay seis casos, y con este número no se puede utilizar la palabra epidemia. Y además son casos que están totalmente distantes a nivel geográfico. Un caso en Misiones, dos o tres en Buenos Aires, uno en Pergamino y uno en Rosario. Se crea esta alerta social y no medica, porque por lo general con un germen que no tiene una virulencia tan manifiesta, que por lo general su misión es crear una faringitis o un cuadro febril, banal, estacional que con cualquier tipo de penicilina cesa. Han aparecido algunas bacterias, algunos cocos, estreptococos que han mutado parte de su virulencia que se transforman en un germen mucho más agresivo y en vez de la infección terminar en el tracto respiratorio superior, pasa al pulmón pudiendo hacer una neumonía que es un cuadro también muy grave y aun mas tomando en torrente sanguíneo, produciendo una toxemia que es un cuadro toxico, involucrando órganos importantes que son incompatibles cuando están infectados con la vida del ser humano.

Usted mencionaba como se puede prevenir desde lo personal e individual, ¿desde el ámbito medico se puede prevenir?

De ninguna manera. No hay ninguna sustancia médica que pueda prevenir una infección por el estreptococo. Solamente se puede prevenir con los cuidados comunes, la higiene en los niños, en las escuelas, fomentar más la ventilación sobre todo ahora que no hace tanto frio, fomentar una buena alimentación e hidratación. Son todas cosas que no le permiten al germen ni siquiera desarrollarse en una faringitis común.